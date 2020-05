El clan Kardashian desembarca en Netflix con su clásico reality

Todavía no está muy claro por qué la familia Kardashian tiene la exposición mediática que tiene, pero de seguro mucho tuvo que ver Keeping up with the Kardashians, el reality que lo impulsó todo. Estrenado originalmente en 2007, el programa de E! Entertainment tiene 18 temporadas –se sigue emitiendo– y dedicó cada uno de sus programas a apuntalar la fama de este clan de clebrities y, con ello, cambiar las reglas y los estatutos de lo que significa ser una "estrella" en el universo farandulero estadounidense hoy. Porque desde su aparición, el ser famoso por el simple hecho de serlo adquirió un nuevo significado. Y ahora, al menos sus dos primeras temporadas llegarán a Netflix en las próximas semanas.

Aunque en los sitios especializados tiene puntajes destastrosos –un 2,8 sobre 10 en IMDB, por ejemplo–, es probable que Keeping up with the Kardashians haya logrado su enorme éxito al apelar al voyeurismo interior que los espectadores de Norteamérica –y luego, el mundo– escondían y esconden en secreto. Además, su superficialidad va en consonancia con su premisa al extremo sencilla: es nada más que un registro de las rutinas de una familia adinerada –millonaria, digamos–, con algo de fama encima –el padre de las Kardashian, Robert, había sido amigo y abogado de O.J. Simpson, por ejemplo– y con un estilo de vida absolutamente demencial.

Por aquel entonces Kim ya era la hermana más famosa, pero no por logros propios, sino por ser una de las amigas más íntimas de Paris Hilton, la otra gran ex niña rica del jet set de Beverly Hills. Y con el tiempo, y con el paso de los episodios, Kim se convirtió en la cara más representativa de su familia.

La sobrexposición del clan generó contenidos y productos para todos lados. Más realities de televisión, perfumes, joyas, marcas de ropa, una crema pastelera en una pastelería de Los Ángeles, rutinas de ejercicios, cosméticos, participaciones de sus integrantes en varias películas, múltiples referencias en la cultura pop y hasta un controvertido video sexual entre Kim y su actual pareja, el rapero Kanye West, que alguien quiso vender y que terminó con un acuerdo económico frente al juez. Y en el medio de todo eso divorcios, casamientos, rabietas, fiestas alocadas, operaciones de cambio de sexo y vidas no muy terrenales.

Ahora, quienes quieran revivir los primeros pasos de esta particular familia estadounidense, podrán hacerlo en la plataforma de streaming más popular a partir del 1º de junio. Y quienes quieran saber en qué andan hoy, en mayo de 2020, no tienen más que encender la televisión. Ahí están los y las Kardashian, siendo filmados las 24 horas, desde hace 18 temporadas.