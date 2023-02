Estudiar Empresas en UCU: una experiencia de aprendizaje personal y académica única, con itinerarios flexibles

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay se prepara para darle la bienvenida a una nueva generación de estudiantes, y afina los últimos detalles de la nueva Licenciatura en Finanzas. Además se dispone a inaugurar los nuevos salones pensados y diseñados especialmente para que el aprendizaje sea mucho más activo. Estos tres acontecimientos son solo una muestra de los cambios y movimientos que la facultad implementa para formar profesionales que, tal como lo dice la decana Isabelle Chaquiriand, quieran hacer la diferencia en sus entornos.

Lo que sigue es un resumen de la charla con Chaquiriand.

Desde que asumiste como decana de Facultad de Ciencias Empresariales (FCE) en 2020 hasta ahora, la Facultad ha cosechado una serie de grandes logros. Si tuvieras que elegir tres, ¿cuáles destacarías y por qué?

En primer lugar, haber puesto en marcha la transformación curricular con los nuevos planes de estudio, que comenzaron a regir en 2021 y que seguimos puliendo todos los días. La transformación se basa en tres grandes conceptos. Transversalidad: que los futuros profesionales sean capaces de integrar conocimientos de diferentes disciplinas, no mirar el conocimiento como compartimentos estancos. Internacionalización: la UCU quiere ser una universidad cosmopolita. Como universidad jesuita, la internacionalización está en su ADN y buscamos una mirada global en cada uno de los cursos, todas las carreras cuentan con un semestre internacional, hacemos proyectos y aulas espejo con universidades de todo el mundo y tenemos doble grado con una universidad española; y, por último, el aprendizaje basado en competencias. Hoy no alcanza con tener el conocimiento, hay que saber aplicarlo a situaciones concretas. Esto implica que el saber deja de ser un fin en sí mismo y se vuelve un instrumento al servicio de un propósito. De esta manera los estudiantes, además de una formación sólida en los conocimientos específicos, adquieren capacidad de adaptación, de selección de información relevante, actitud colaborativa y espíritu crítico. En segundo lugar, haber obtenido la acreditación de AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), que nuclea a las facultades de empresas más importantes del mundo. Haberla obtenido significa que cumplimos con los más altos estándares de educación de negocios, con foco en la mejora continua. Somos la única universidad uruguaya en tenerla y solo el 5% de las escuelas de Negocios del mundo la tienen. Y lo más importante, haber consolidado un grupo humano que es un absoluto privilegio. Tenemos un equipo de directores de carrera que son profesional y humanamente excepcionales, que lideran equipos de profesores que son un privilegio.

Decana de Ciencias Empresariales, Isabelle Chaquiriand

Los estudiantes de las carreras de FCE tienen un abanico mucho más amplio de posibilidades. Por ejemplo, no salen solo con un título, pueden salir con dos, o también obtener una doble titulación con la Universidad de Loyola de España. ¿En qué aspectos considerás que eso es esencial para las nuevas generaciones de profesionales?

Cuando entré a la UCU aprendí uno de los principios generales de la pedagogía ignaciana que es la importancia de la atención a las necesidades del otro, por eso las carreras están orientadas a que el estudiante tenga una experiencia de aprendizaje personal y académica única, con itinerarios flexibles. Eso se traduce en la propuesta de cursos electivos y la opción de los minors. Un estudiante de empresas puede, por ejemplo, hacer un minor en Ciencia de Datos o en Negocios Digitales. Dentro de FCE también está la opción de lo que llamamos “4+1”; así los estudiantes que quieran tener dos títulos de cualquiera de las carreras de la facultad podrán hacerlo en cinco años. Para el profesional es como ser bilingüe: se forma hablando los dos idiomas de las dos profesiones. Y estamos convencidos de que es una propuesta muy potente que ya está teniendo una muy buena respuesta, que prepara a los profesionales con una solidez que es un fuerte diferencial profesional. Con respecto al doble grado con la Universidad de Loyola para los estudiantes de Dirección de Empresas, dentro de los cuatro años de la carrera cursan dos semestres en Loyola y reciben los dos títulos oficiales: el uruguayo y el reconocido en el Espacio Europeo de Educación Superior. Esto abre una infinidad de oportunidades profesionales o de estudio de postgrado, además de la experiencia personal.

Este 2023 llega con una nueva carrera y también con nuevos espacios para los estudiantes de la facultad. ¿Cuáles son las implicancias de estas novedades?

A fines del año pasado lanzamos la Licenciatura en Finanzas, una propuesta que nos tiene muy entusiasmados. Se precisan profesionales con competencias técnicas y analíticas que puedan adelantarse a las necesidades de su entorno, que sepan gestionar las finanzas tradicionales, pero a las que se le suma un gran componente tecnológico y digital, y fuertes criterios de sostenibilidad. Junto con esta nueva propuesta académica -como parte de la implementación de la transformación curricular-, diseñamos un espacio físico que permite conjugar todos estos conceptos a la hora de la clase. La arquitectura condiciona los comportamientos y es un componente pedagógico importantísimo. Por eso, en marzo 2023, inauguramos un nuevo espacio que tendrá salones flexibles para adaptarse a las actividades que el profesor busque desarrollar, para un aprendizaje más activo. Tendrá tecnología de última generación para que el aprendizaje de cada disciplina se realice en entornos similares a los que los futuros profesionales se encontrarán al egresar de sus carreras.

Se lanza la nueva carrera de Finanzas

A grandes rasgos, ¿cuáles son los puntos en los que considerás que la propuesta de la UCU es distinta y valiosa?

La mejor manera de explicar cuál es el diferencial de nuestra propuesta es a través del perfil de graduado que aspiramos tener. En FCE lo que queremos es ser un instrumento para el desarrollo del tejido económico, empresarial y social a través de la formación de profesionales que quieran hacer la diferencia en sus entornos. Es alguien que ve a los negocios como mucho más que hacer dinero, y a las empresas bien gestionadas como un hermoso instrumento para construir una sociedad mejor. Además, las propuestas académicas se adaptan a cada persona, de manera de alinear la formación profesional con el propósito personal. Queremos formar a los líderes que sean transformadores de realidades, innovadores y con espíritu emprendedor, y lo aplicamos para nosotros mismos todos los días.

