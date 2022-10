Eunice Castro habló sobre la operación de su nariz y un problema de columna: "Aprendí a vivir con el dolor"

La actriz y modelo uruguaya Eunice Castro reapareció en un programa argentino Intrusos y habló del problema estético que tuvo tras una lesión en la nariz, que la alejó por siete años de la pantalla chica.

"Había tenido una lesión en la nariz y demoré en operarme. Me operé a los pocos meses que mamá había fallecido acá en Argentina. Después se reabsorbió el cartílago y fue mucho más complicado. Es una operación que no te la hacen tan fácilmente. No todo el mundo toma el riesgo de operar a alguien que trabaja con su imagen", contó Castro sobre el problema que enfrentó en 2015.

Según relató la uruguaya estuvo casi cuatro años sin trabajar y siete "para volver a la televisión", pero aclaró que nunca fue un problema de salud.

"Tenía tantas ganas de volver a trabajar que lo único que buscaba eran soluciones. Sigo buscando soluciones para seguir avanzando estéticamente y sentirme más segura frente a una cámara", señaló Castro.

Para solucionar el problema que la aquejaba, Eunice acudió al servicio de prótesis de la Facultad de Odontología donde le hicieron una "sustitución" de esa parte de su cara. "Tengo mi nariz, solo que esto sostiene la parte de la columela (porción que separa las fosas nasales)", dijo la actriz en referencia a la prótesis que le colocaron.

"Aprendí a vivir con el dolor"

Florencia de la V le preguntó a Castro cuáles fueron las razones de haber retornado a Uruguay en un momento en que le "estaba yendo bien" en Argentina. La bailarina explicó otra afección física que dificultó su carrera.

"Me volví en el 2012. Había hecho la última función de Shangái (obra de José María Muscari) y al otro día me levanté con un dolor en un costado", contó y señaló la parte inferior derecha de su abdomen. "En el Hospital Alemán estuve en emergencia casi 48 horas, a partir de ahí mi problema de columna fue avanzando. Tengo tres hernias muy avanzadas, casi cuatro y un desplazamiento en el sacro", detalló la uruguaya.

Agregó que no se ha operado porque considera que es "muy riesgoso" y en algunos casos "hasta contraproducente".

"No me recomendaron (operarme) ni acá ni allá. Aprendí a vivir con el dolor. Nunca más bailé", afirmó y contó que busca "alternativas" para su tratamiento del dolor.

"Tengo ganas de enamorarme"

La uruguaya fue consultada por su estado sentimental y reconoció que está "sola hace mucho", pero tiene "ganas" de enamorarse.

"Volví a confiar pero todavía no me resultó", agregó.

Entre bromas aclaró que no tiene cuentas en aplicaciones de citas porque no se anima. "Ni siquiera por las redes, no me nace", precisó.

Presente en MasterCheff

La actriz describió el reality show que se emite por Canal 10 en el que participa semanalmente como "la verdadera vuelta" a la televisión. Además confesó que no sabía "nada" de cocinar y "tomó clases".

"Lo más difícil es el tiempo. Es el programa más visto en Uruguay", opinó.

Además recordó la participación de la cocinera argentina Narda Lepes en el reality que enojó a algunos participantes.

"Algunos se enojaron porque ella es autoritaria, es directa. Ella me decía cosas pero yo no me ofendía", rememoró.