Peñarol: Evaristo González reveló que Ruglio también estuvo en Cuba: "Para mí se fue de vacaciones"

El dirigente de Peñarol Evaristo González expresó que el presidente del club Ignacio Ruglio estuvo en Cuba, además de en México y España, desde donde retornó este jueves.

Ruglio viajó el 30 de enero a México para reunirse con autoridades del Grupo Pachuca y luego se supo que el miércoles de la semana pasada llegó a España para intentar la contratación de Maximiliano Gómez y generar reuniones con distintos clubes para poder colocar allí jugadores juveniles formados en filas aurinegras.

Sin embargo, este viernes, el consejero González reveló que Ruglio también estuvo en Cuba: "No tengo ni idea", contestó Evaristo sobre qué fue lo que motivó el viaje de Ruglio a México y España, pero después acotó: "Sé que estuvo también en Cuba y no creo que haya muchos cuadros de fútbol ahí en Cuba. No tengo que preguntarle nada. Tendrá que informarlo él, sino, para mí se fue de vacaciones, si no lo informó en la directiva anteriormente, lo único que tengo que considerar es que se fue de vacaciones".

González realizó esas manifestaciones antes de entrar a la casa de Diego Aguirre donde se organizó un asado de camaradería entre todos los dirigentes del club y los expresidentes Juan Pedro Damiani y Jorge Barrera, entre otros directivos.

"Ya estamos jugados, ya están las cartas echadas, es un plantel joven e intenso como pidió Diego, esperemos que los resultados nos acompañen fuertemente", expresó sobre el armado del plantel de Peñarol.

"Conozco poco por la referencias que teníamos de Palmeiras", dijo sobre Matheus Babi que en realidad jugó en Atjletico Paranaense, Goiás, Botafogo, Serra Macaense y Macaé en Brasil. "Me parece que había opciones mejores, pero nuevamente tiene las características que Diego quería: es joven, grande para que pueda pivotear. Los números no sé si son los mejores, es una sorpresa, capaz que la rompe, ya los dados están echados y hay que estar apoyando".

"Que se caigan jugadores es algo común, lo que pasa es que yo tengo mucha experiencia en eso y lo primero que hago es no dar declaraciones porque si no después cometo algún error. Este tipo de cosas pueden pasar, hay que saberlas llevar, por eso no hablo hasta que esté firmado algún jugador", expresó sobre la caída del pase del marfileño Ake Loba que se dio el jueves pasado.

"Esta una jornada de carboneros de ley para un mejor Peñarol. Tenemos que empezar a trabajar en equipo y vengo a mostrar que de mi parte la voluntad está", concluyó.