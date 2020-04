Exadministrador de Anchorena dijo que solo se llevó sus muebles y MPP cuestiona "enchastre"

La apertura y luego cancelación de un llamado a licitación para amueblar la estancia presidencial de Anchorena se convirtió en un inesperado asunto de debate político.

Presidencia de la República dio marcha atrás el viernes en su llamado a ofertas para comprar nuevos muebles luego de que la estipulación de ese gasto violara lo dispuesto por un decreto emitido por el gobierno que impide comprar mobiliario en el marco del plan de ahorro que está impulsando la nueva administración.

Desde el Poder Ejecutivo se informó que la compra había sido ordenada porque el administrador anterior se había llevado los muebles de la casa y los nuevos administradores, un matrimonio de Durazno, no tenían con qué amueblarla.

Mario Humberto Vera, quien administró la Estancia Presidencial entre 2013 y 2019, aseguró este sábado que solo se llevó lo que era propiedad suya. "Los muebles que estaban en la casa quedaron en la Estancia Presidencial", afirmó en una carta pública difundida por el MPP.

Afirmó que pasó a "ocupar la casa en cuestión" a partir de 2015, dado que anteriormente se alojaba "en los apartamentos de servicio de la residencia presidencial".

"Recibí la casa en cuestión en las mismas condiciones que la recibieron mis antecesores administradores desde el año 1967. Hasta donde tengo conocimiento, en todas las administraciones anteriores me antecedieron Señores Oficiales del Ejército Nacional, que se alojaban en la vivienda con su propio mobiliario. En calidad de primer administrador civil en la historia del establecimiento, no fui la excepción, me mudé a la casa con mis propios muebles", escribió.

Según Vera, "al momento de ocupar la casa, los muebles que equipaban la misma consistían en una mesa de cocina de madera, un freezer, una cocina a gas, una heladera con freezer, un calefón de 40 litros, y un aire acondicionado sin funcionar".

"En el último año y medio de la administración, se incorporaron además tres sillones tapizados en paño rojo, procedentes de los depósitos de los muebles en desuso de la Torre Ejecutiva", indicó.

"Quisiera dejar en claro que los muebles de referencia, que estaban en la casa al momento de mudarme, quedaron en la Estancia Presidencial cuando me fui de ella. El resto del mobiliario, el que llevé cuando me fui a vivir a la casa, era de mi propiedad, por tanto, como corresponde, al momento de retirarme los llevé conmigo", agregó.

Vera sostuvo que todas "las autoridades civiles y militares (Señores Generales Jefes de Casa Militar, Señores Oficiales Edecanes del Señor Presidente de las Tres Armas, Señor Director General de Presidencia, Señor Jefe de Contaduría de Presidencia, Señor Jefe de Personal de Torre Ejecutiva, Señor Jefe de Policía del Departamento de Colonia, Miembros de la Custodia Presidencial, entre otros) pueden dar fe de la austeridad que caracterizaba al mobiliario allí existente".

También se pronunció contra las versiones surgidas en las últimas horas, que lo acusaban de haberse llevado cosas que no le correspondían. "Las acusaciones de robo dirigidas a mi persona, realizadas en diversos medios de prensa y reiteradas en redes sociales por legisladores nacionales, que según los medios de comunicación se obtienen de 'fuentes de Presidencia”, en cuanto a que 'el anterior administrador se llevó todos los muebles', son potencialmente ofensivas al honor y la rectitud de una persona, ya que da a entender que los muebles que se llevó el administrador pertenecían al erario público y este en una actitud ilícita se los apropió".

"La personalidad moral del hombre y su reputación puede verse afectada, ante manifestaciones públicas donde se atribuye a una persona un hecho determinado de carácter delictivo, irregular o inmoral, con capacidad suficiente para exponerlo al odio o desprecio público, o que diera lugar a un procedimiento penal o disciplinario, y ello sin lugar a dudas constituye un hecho ilícito", agregó.

En su carta, el anterior administrador de la estancia argumentó que "el Estado tiene la obligación de prote­ger la personalidad moral del hombre, contra el que ofenda su reputación, atribuyéndole públicamente un hecho determinado, delictuoso, irregular o inmoral".

"Me hiere profundamente que estos trascendidos tengan su fuente en Presidencia de la República, quienes cuentan con toda la información necesaria para advertir la falsedad de lo dicho, o aclarar la forma poco feliz de comunicación surgida de fuentes de Presidencia, y evitar que esto continúe publicándose en un sentido que genera el convencimiento en la opinión pública de que estamos ante un hecho delictivo", planteó.

El MPP cargó contra legisladores, periodistas y comunicadores que difundieron la versión de un presunto robo.

Tuvieron que volver atrás cuando quedó desnuda la contradicción.



En vez de reconocer, hacen lo de siempre, salir a ensuciar. Publican una nota en base a "fuentes de Presidencia" y así convierten a un trabajador en ladrón y de paso enchastran a Pepe. https://t.co/X1jqkYU5e4 pic.twitter.com/VBYYaWWZrJ — MPP 609 (@MPP609) April 4, 2020

El senador Charles Carrera instó a Presidencia a que investigue y evite mancillar el honor de quien se desempeñó de manera irreprochable administrando y preservando el establecimiento hasta que fuera cesado por las nuevas autoridades.

"En todas las administraciones anteriores fueron los caseros quienes se encargaban de alhajar la vivienda con su propio mobiliario. Mario Vera, el primer administrador civil en la historia del establecimiento, no fue la excepción, se mudó a la casa con sus propios muebles, los que retiró una vez cesado en el cargo", escribió en Twitter.

"El mobiliario correspondiente al predio presidencial se halla en dicho lugar y correspondería que Presidencia de la República aclare los hechos evitando que en base a 'fuentes' se enlode la figura de un funcionario que no se llevó nada que no fuera suyo", agregó el senador.