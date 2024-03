El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, defendió el accionar de su exasesor Roberto Lafluf en el caso Marset y aseguró que se está "comiendo un garrón" al ser indagado por la Fiscalía por este tema.

"Se están comiendo un garrón gigante algunos", dijo al ser consultado durante una entrevista con Telenoche (Canal 4) sobre la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset mientras estaba preso en Dubai. Luego aclaró que se refería, en particular, a Lafluf.

"Robert Lafluf, con nombre y apellido. Principalmente Lafluf", aclaró.

Ante la pregunta de si Lafluf había cometido alguna irregularidad –en particular al sugerir la destrucción de documentos públicos–, el presidente de la República declaró: "Tengo mi convicción y lo único que quiero es que se sustancia cuanto antes en la Justicia para que todos quedemos tranquilos".

"No quedaba otra que otorgar el pasaporte. En la práctica me dirás, ¿alguno se tendría que haber sentado arriba del pasaporte? Ilegítimamente capaz que sí", consideró.

Respecto a la autocrítica que hacía sobre este y otros casos, subrayó: "Aunque me gusta estar informado de todo, a veces te quedás con ese sabor de decir: 'tendría que haber estado un poco más informado'. Porque quizás alguna de esas cosas no pasaban".

Lacalle Pou sobre seguridad y narcotráfico

Durante la entrevista el mandatario también fue consultado sobre la gestión de seguridad.

"Se ha roto la tendencia al alza. Lo dije en mi discurso. Cuando ve las cifras de los delitos, los últimos cuatro años al principio se lo adjudicaban a la pandemia, resulta que no, hay una tendencia a la baja", aseguró, insistiendo con un concepto que también manejó en su discurso del 2 de marzo.

"Discutí mucho el concepto de sensación térmica cuando era oposición, me veo tentado a usarlo. Pero, ¿qué cambia? ¿Qué cambia que diga: 'Mirá, estas son las cifras y la sensación que tenés es la otra'?. La realidad también es la percepción personal y sobre todo en un ámbito donde el temor es irracional", apuntó.

🗣️ "No hay una contaminación del narcotráfico en la administración pública, son casos aislados". Luis Lacalle Pou se refirió a la situación del país en cuanto a la seguridad y específicamente habló del narcotráfico. pic.twitter.com/3eMlQa3A43 — Telenoche (@TelenocheUy) March 5, 2024

Luego respondió a la pregunta acerca de si existe posibilidad de que Uruguay atraviese una situación similar a la de Ecuador. "Me atrevo a decir que no hay una contaminación del narcotráfico en la administración pública. Que eso sí son casos aislados, la excepción, que merecen todo el castigo posible", dijo en relación a los jerarcas que han sido imputados por colaborar con narcotráfico como el exconcejal blanco de Cardona.

"Siempre es el gil el que cae. A veces hay algunos no tan giles que caen. El tema del financiamiento y los dueños reales de la droga no me cabe la menor duda de que no son uruguayos y que están en otro lugar del mundo. Estarán en Colombia, Paraguay, Bolivia, Europa...", sostuvo.

Sobre la posibilidad de liberar todas las drogas como forma de combatir el narcotráfico, Lacalle Pou lo descartó: "Con la gente no podemos hacer experimentos. ¿Liberar la cocaína, el LSD, el éxtasis…? ¿Entregás una generación de chiquilines? ¿Cuándo se acomoda la cosa? Por lo menos te tiene que temblar el pulso. Y además, la realidad es mucho más fuerte. Hasta que las grandes potencias no decidan dar la discusión, darla nosotros es chivear", señaló.

Durante la entrevista también fue consultado sobre el énfasis que hizo durante la campaña electoral de 2019 en la transparencia y las promesas de fortalecer organismos de contralor.

"Se han hecho cosas. Quedan cosas por hacer. Suscribo en mi conducta y mi forma de ser que soy garantía de transparencia. Sería tonto si aquí lo afirmo... ¿Quiere decir que no va a pasar nada? No, ha pasado. La forma en la cual ha reaccionado este gobierno ha sido mucho más contundente o ha sido contundente, mejor dicho, y no ha tenido una defensa a ultranza cuando algún funcionario se ha equivocado", señaló.