Excompañero del Morro García también responsabilizó a Mansur por su muerte

El 6 de febrero de 2021 es una fecha que le sigue doliendo al fútbol uruguayo y mundial. Ese día, Santiago "Morro" García se suicidó en Mendoza y desde entonces han sido varias las personas que responsabilizaron de su muerte al presidente del club mendocino, José Mansur.

Este lunes, el exfutbolista argentino David Ramírez volvió a la carga contra Mansur. El Mago compartió plantel con el ex Nacional y River Plate en el primer semestre de 2016 en Godoy Cruz: "Estuve seis meses con el Negro y me bastaron para saber la persona que era", dijo en declaraciones a Aire de Santa Fe.

En su etapa de Nacional, un goleador salvaje

"Como futbolista todos saben, todos vieron lo que él podía hacer, pero como persona es un grande en todo, no lo digo por lo que pasó, lo digo porque compartí vestuario con él. Muy responsable, profesional, solidario con todos sus compañeros, con la gente auxiliar del club. Le preguntás a cualquier personal del predio por él y todos te van a hablar maravillas porque era excelente persona", agregó.

Claudia Correa, madre del Morro, responsabilizó directamente a Mansur por la muerte de su hijo.

"La madre apunta a la figura de Mansur, y tiene razón. Justamente en eso, porque el Morro supuestamente tenía problemas porque no podía ver a la hija, estaba solo, tenía coronavirus, no podía viajar, le habían dicho que se tenía que ir, a pesar de que él no quería. Si vamos al caso no se tendría que haber ido de Godoy Cruz. No había manera de que a un jugador como él lo dejen ir, dejarlo marginado de todo, con su estado de ánimo que todos sabían cómo estaba, y dejarlo solo. El equipo estaba de pretemporada en Buenos Aires y él en Mendoza solo, no pudo irse a Nacional que tenía todo arreglado".

Inés Guimaraens

El homenaje que le hizo Nacional

Y agregó: "La madre dice que no se acercó al velorio, no la llamó por teléfono, no se hizo cargo de nada como cualquier persona haría. Yo con él no tengo relación, solo sé que es una persona a la que no le importa nada ni nadie, así que lamentablemente se fue el Negro y eso lo que más triste te pone".

"Él amaba estar ahí en Mendoza, rechazó de todo para quedarse ahí. Golpeó mucho, nadie imaginaba que iba a pasar algo así. Lamentablemente hay cosas en el fútbol que la gente no le da importancia y después nos lamentamos estas cosas", concluyó Ramírez quien jugó en Vélez Sarsfield, Millonarios, Colón y Defensores de Belgrano, entre otros clubes.