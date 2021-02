Diego Riolfo: “La muerte del Morro fue durísima y jugué por formar parte de un sistema donde todo debe continuar”

Diego Riolfo se destaca en Wanderers, uno de los equipos que son protagonistas en este Torneo Clausura y también en la Tabla Anual y que busca un lugar en la Copa Libertadores. Habló con Referí de cómo es el futbolista uruguayo, de cómo le pegó la muerte de su excompañero y amigo, el Morro García, opinó que los futbolistas "son mercancía", que un ídolo en seis meses "pasa a ser denigrante", de cómo sienten las críticas en las redes sociales. Además, con 31 años es economista y habla de cómo ve la economía en el Uruguay de hoy.

¿Cómo describe al futbolista de hoy?

Siento que ha evolucionado para bien. Me parece que ese antiguo concepto del futbolista que no se cuida, que no entrena, que lo hace por poco rato, que se pasa en sanidad, ya está cambiando. Si hoy hacemos una comida en el club, la mayoría de los chicos en el club toman agua y eso antes no pasaba. El futbolista hoy es más profesional en el cuidado de la alimentación, del físico y los clubes al contratar nutricionistas, hacen que sea más profesional.

"Yo que nunca hago goles, me tocó hacer dos goles en dos partidos seguidos y poder dedicárselos al Morro, y a mí eso me deja tranquilo internamente y sé que él me mandó toda la fuerza para poder hacerlos"

¿Le parece que son un producto dentro de un engranaje?

Sí, sin duda. El fútbol es un proceso de producción y nosotros somos la materia prima que tenemos que crear un producto de calidad porque si no, nos sustituyen. Como cualquier materia prima, cualquier proceso de producción, si no te sirve, la sustituís. Nosotros somos eso: una mercancía, o una materia prima que elabora un producto que si no es de calidad no servimos y nos tienen que cambiar.

Diego Battiste

El futbolista de Wanderers entiende que a los futbolistas los tratan como mercancía

¿Y al fútbol uruguayo?

Es un fútbol difícil, competitivo, parejo. Hoy vemos que cualquiera le gana a cualquiera. Lo veo muy precario con clubes que le faltan recursos básicos como para poder desarrollar una actividad profesional. Por suerte yo estoy en un club que tiene todo, pero cuando uno empieza a conocer otros países o clubes en el mundo se da cuenta que Uruguay está muy lejos.

"No está bien visto que nosotros paremos porque nos sentimos mal; deberíamos ponernos a pensar si esta locura de seguir pase lo que pase, tengas un familiar mal o lo que sea, está bien y es lo que queremos, no solo como futbolistas, sino como seres humanos"

¿Es mediocre?

A veces la palabra mediocre puede sonar medio fuerte. Pero sí siento que es parejo, Quizás ese emparejamiento se da porque se tira mucho para abajo y no es un fútbol vistoso, no es un fútbol de nivel porque los jugadores se van enseguida y porque las canchas están en malas condiciones y eso hace que todo sea más parejo o el que tiene menos recursos pueda sacar algunas ventajas extradeportivas. Eso es lo que pasa en el fútbol uruguayo. Me parece que hay algunos problemas que se pueden solucionar, no solo con recursos económicos, que son los más difíciles de conseguir, sino con un tema de gestión. O sea, cuando se empiezan a ver modelos de gestión en los clubes, mucho más eficientes o profesionales, que no son típicos del fútbol uruguayo de hace años, los clubes mejoran y Wanderers es un caso típico de eso.

No se necesita haber jugado en España, México o Argentina como usted, para darse cuenta lo que ocurrió el fin de semana pasado en el Ubilla cuando fueron con Wanderers en una cancha con un césped altísimo. ¿Qué sintió?

"Los jugadores somos mercancía y si no servimos, nos tienen que cambiar”

Sentí que era la última vez que quería jugar en esa cancha. Damián Macaluso lo dijo en la entrada en calor: “Muchachos, que sea la última vez que juegan un partido en este estadio”, y para que ello suceda, tenés que salir a ganar y a tratar de hacer un buen campeonato para irte al extranjero. Hoy el futbolista uruguayo quiere salir, se quiere ir del mercado. Cuando llegué a México, el futbolista mexicano quiere quedarse allí, no conoce otros mercados. El uruguayo está deseando llegar a Primera división, hacer cinco o seis partidos buenos para poder irse. Porque las condiciones son precarias, porque hay salarios bajos, porque las canchas y los estadios no están mejores. En el Ubilla hay mucha gente haciendo esfuerzos para que el estadio esté bien, para que los vestuarios mejoren, para que el entorno sea lindo, pero la cancha está mal hace años y el otro día nos encontramos con el pasto muy, muy alto, con mucho barro, con mucha agua y realmente se hacía muy difícil poder hacer dos pases seguidos.

Diego Battiste

Hacía 16 meses que Riolfo no lograba convertir un gol y tras la muerte de su amigo el Morro García, anotó en dos partidos seguidos; cree en la energía y que la misma, fue enviada por el Morro a quien le dedicó los goles

¿Qué opina de la gestión de los clubes?

Siento que se está mejorando en nuevos modelos de gestión, en acuerdos comerciales, en posibilidades de vender jugadores y quedarse con porcentajes para que el club pueda seguir recibiendo ingresos. Ahora está el modelo de la Sociedad Anónima Deportiva que se está instalando en Uruguay y que Rentistas lo viene haciendo muy bien. Están surgiendo nuevas propuestas. No sé cuál es la mejor porque Wanderers está creciendo mucho sin ser una SAD, pero sí es importante que haya nuevos modelos y que pueda venir esa nueva energía o empuje del mundo empresarial de la actividad privada o de gente joven que pueda traer nuevas formas de organizarse como institución o poder sacar ventajas sin tener que poner solo dinero o conseguir inversores con inyección de capital.

Dentro de todo este panorama del fútbol uruguayo, ¿cómo describe a la selección?

Es una isla. La selección lo que hace es juntar en un lugar la característica de Uruguay como exportador de jugadores y aprovecha el proceso de aprendizaje en el exterior que los hace mejores y compiten al más alto nivel. La selección rejunta todo eso y la lidera una persona que entiende lo que es la fortaleza de un grupo, el respeto por los valores, por el país, por la camiseta y se genera una dinámica de jugadores que están muy preparados, que son los mejores del mundo, con un liderazgo de un cuerpo técnico que trata que la selección se sienta reflejada en la sociedad con el apoyo y con los valores que transmite.

¿Piensa que se fue demasiado joven, con 22 años, a España?

Con el diario del lunes te digo que sí porque era mi primera experiencia afuera y no tenía tantos minutos en Uruguay como para poder estar preparado para dar el salto a Europa. Seguramente hoy te diría que me faltó experiencia, pero la aproveché un montón y si me hubiese quedado más tiempo allí, hubiese aprendido mucho más. Lo que pude aprender, cuando volví a Uruguay a jugar, lo traté de adaptar a mi juego y siento que me sirvió. Sí me di cuenta que cuando pegás el salto a Europa es cuando realmente aprendés un montón de cosas que acá no se enseñan, o por un tema de recursos económicos no tenés a disposición como para poder aprenderlas.

"Hablé con el Morro y se lo notaba feliz, pero en el primer audio ya me manifestó un problema que era que hacía un año que no podía ver a su hija por la pandemia, porque no pudo salir de Argentina ni entrar a Uruguay, y lo tenía realmente mal"

¿Cómo vio el reclamo de los futbolistas en redes para que se baje la pelota respecto a los comentarios agresivos?

Lo vi bien y como en un momento acorde y adecuado para poder hacerlo porque es algo que con el tema de la masividad en las redes sociales el futbolista lo viene viviendo hace tiempo. Cuando uno decide ser futbolista sabe que está expuesto a ciertas reglas y que uno está expuesto a las críticas continuas del público. Es parte de las reglas del juego. El chiste, el sarcasmo y la broma siempre existieron en el fútbol. Lo que pasa es que antes la broma te la hacían cinco o seis cara a cara y hoy con las redes sociales, el comentario negativo se transforma en un comentario multiplicado por 20 mil personas. Entonces, no todos los chicos, ni todos los jugadores están preparados para recibir 20 mil comentarios negativos. Después, cada uno es libre de poner lo que quiera en sus redes sociales. Me pareció que era un mensaje para tratar de cambiar esa conducta para el que quiera cambiarlo y sienta que no está bueno que el comentario que hace, lo pueda hacer. La libertad de expresarse como uno quiere en las redes sociales, las va a tener siempre y el futbolista se tiene que acostumbrar a ser criticado las 24 horas. Estaría bueno que se vea como un trabajo y que no se critique a la persona, sino que me critiquen a mí porque erré un gol porque soy malo jugando al fútbol. Pero ya cuando pasa como con el chico de Peñarol (Denis Olivera) que se metieron con su aspecto físico o su forma de ser, ahí ya entramos en un terreno que es mucho más delicado.

Diego Battiste

Diego Riolfo es economista y es hincha de Trouville; dice que las finales de la Liga ante Aguada van a ser durísimas

Eso es ponderable, pero también existe alguna contradicción quizás ya que hay veces que los propios jugadores no contribuyen con algunas acciones en la cancha.

Sin duda. Muchas veces los jugadores somos contradictorios. El ser humano es contradictorio en su vida porque uno va cambiando de opiniones o de formas de pensar y muchas veces lo que uno dice, después cuando lo tiene que hacer, le cuesta. Y en la cancha los jugadores, y me incluyo en primera persona, reacciono, tengo comportamientos que no son adecuados dentro de una cancha. Y uno después dice “nosotros no solo generamos opinión, sino comportamiento en chicos que nos están mirando”. Sí es muy contradictorio si yo publico ese video y después mañana en un partido tengo un problema con un rival y todo el mundo me está mirando. Está ahí nuestro deber de tratar de evitar esos momentos y de que todos los actores del fútbol, los hinchas, los periodistas, los futbolistas, los dirigentes, colaboremos para que la repercusión que tenga la actividad, no se sensibilice tanto con la persona, que no sea tan directa que pueda afectar la parte emocional que es muy importante en el ser humano.

Hablando de ser humano, ¿qué siente que creció en usted en este tiempo?

Para mí, era muy difícil tolerar la crítica. Cuando llegué a Huelva en España, empecé a recibir las primeras críticas por redes sociales cuando a mitad de campeonato tuve una seguidilla de partidos en los que no me fue bien. Ahí empecé a sentir que me afectaba lo que me decían de afuera. Hoy, con 31 años, te digo que no me importa tanto, que lo tolero mucho más, que uno va a aprendiendo, que el futbolista se termina formando a los golpes porque está continuamente expuesto a las críticas, a las lesiones, al continuo examen. Nosotros todos los fines de semana tenemos que dar un examen funcional, salvarlo y ser el mejor, y superarte, y competir, y eso te va haciendo fuerte. La mentalidad esa de querer más y de que no te venza nadie me parece que está buena en la carrera del futbolista y a mí me terminó haciendo más fuerte como persona.

“Con el Morro hablamos de cómo cambia la vida del futbolista de pasar de ser ídolo a ser una persona denigrada en seis meses”

¿Qué opina de los reclamos por las deudas al BPS?

Es algo inadmisible que haya instituciones que no realicen sus aportes al BPS y que muchos jugadores o muchos chicos queden fuera de la cobertura de salud o los beneficios de la parte de jubilación que puedan generar para el día de mañana. Es algo que no puede pasar y la Mutual tiene que estar mucho más arriba. No puede haber dos lecturas. Es un empleo formal, nosotros aportamos como cualquier trabajador y se nos tiene que dar los mismos beneficios laborales que tiene cualquier trabajador en el mercado.

¿Atiende su profesión de economista?

Sí, me da tiempo. Con el fútbol, tuve tiempo de estudiar. Es difícil, pero uno tiene algunas horas para poder dedicarle a su otra pasión. Hoy le dedico tiempo con algunos amigos a los que asesoro financieramente. El mercado financiero es algo que me apasiona y le dedico tiempo y me tomo todos los días algunas horas para dedicarme a eso.

Diego Battiste

Diego Riolfo habló con el Morro García muy poco antes de su muerte y quedó shockeado cuando se enteró,; fueron compañeros en Godoy Cruz

¿Se puede extrapolar al fútbol?

Como asesor financiero sí, porque estás 24 horas bajo presión y tenés que estar actualizado, defendiendo dinero de otras personas, de amigos, de inversores y el futbolista también tiene la presión de rendir todos los partidos de buena manera porque está sujeto a críticas y el hincha siente al club muy propio y siente que tenés que defenderle los colores a muerte. Esa es una asociación que encuentro entre un asesor financiero y un futbolista.

“El jugador uruguayo quiere hacer cinco o seis partidos buenos para poder irse”

Fue compañero del Morro García en Godoy Cruz. ¿Cómo le pegó la noticia de su muerte?

Fue duro. Estaba solo en casa porque mi familia se había ido para afuera. Era un día de partido y uno se planifica cuándo comer –porque ahora no concentramos–, cuándo dormir la siesta, a qué hora salir para la cancha. Nosotros teníamos que viajar a Maldonado. Estaba a punto de ponerme a cocinar cuando me enteré de la noticia que me dejó con nervios en el estómago que no sabés cómo reaccionar, se me puso la piel erizada y no sabía qué hacer. Me confirmaron la noticia y fue durísimo. No pude almorzar ni descansar, me tuve que ir al partido y todo el viaje a Maldonado triste, realmente mal, mientras se debatía si se jugaba el partido o no y para mí se había matado un amigo. Fue durísimo y tuve que jugar un partido por esto de formar parte de un sistema donde todo tiene que continuar y no está bien visto que nosotros paremos porque nos sentimos mal. Y eso es algo que deberíamos ponernos a pensar si esta locura de seguir pase lo que pase, tengas un familiar mal o lo que sea, está bien y es lo que queremos, no solo como futbolistas, sino como seres humanos. El suicidio es un gran problema a nivel social, no solo del deporte, y me parece que la decisión que tomó la Mutual de poder descansar todos al otro día y no entrenar fue acertada, porque es un momento para reflexionar cada uno qué hacemos por el que tenemos al lado.

Diego Battiste

El presente de Wanderers le puede dar la chance al equipo en el que juega Diego Riolfo de disputar la Copa Libertadores de América

¿Usted sabía que estaba en tratamiento psiquiátrico?

No sabía. Había hablado con él hace muy poco, a fines de enero. Nos mandamos mensajes durante 40 minutos una noche cuando él sabía que se iba a ir a Godoy Cruz y yo quería que viniera a Wanderers. Él se reía porque me decía que por respeto a River no iba a venir, pero que ya tenía casi todo arreglado con Nacional y que lo querían algunos equipos de Argentina. Se lo notaba feliz, pero en el primer audio ya me manifestó un problema que era que hacía un año que no podía ver a su hija por la pandemia, porque no pudo salir de Argentina ni entrar a Uruguay, y lo tenía realmente mal, y el otro tema que lo tenía mal era la rescisión de contrato con Godoy Cruz que estaba pasando por un momento complicado, con abogados, y nos pusimos a hablar de eso y de cómo cambia la vida del futbolista de pasar de ser ídolo a ser una persona denigrada en seis meses.

"Cuando entramos al Ubilla la semana pasada para enfrentar a Cerro Largo, ssentí que era la última vez que quería jugar en esa cancha"

Hacía 16 meses que no convertía un gol y luego de este suceso, en tres días hizo dos goles en dos partidos. ¿Siente algo especial?

Creo mucho en la energía y siento que con esto que pasó, me debía dedicarle un gol, hacerle un pequeño homenaje a él y estoy convencido que esa energía es recíproca. Yo que nunca hago goles, me tocó hacer dos goles en dos partidos seguidos y poder dedicárselos, y a mí eso me deja tranquilo internamente y sé que él me mandó toda la fuerza para poder hacerlos.

¿Piensa que esa energía vino de allí?

Estoy convencido porque no es casualidad que yo haya hecho mis máximos esfuerzos por cuidarme, por ser mejor jugador, por ser más profesional y hacer todo lo que uno puede, y llegaba el partido y no convertía o no tenía un buen rendimiento. Y estos días que estuve mal por él, entré a la cancha y la pelota me caía, e hice los goles sin pensarlo mucho. Eso, sin dudas, es un tema de energía.

“El futbolista se termina formando a los golpes”

¿Cómo ve la economía de Uruguay?

La veo en un momento delicado, pero es parte de lo que vive el mundo. Siento que a nivel del empleo y la contracción de la parte de la recesión de la economía, la estamos transitando y este 2021 va a ser duro porque es una etapa de poca inversión, de recortes en publicidades, en sectores más afectados como restoranes y turismo. Pero la pandemia la transitamos bastante bien y hay expectativas para que las cosas puedan ir mejorando a medida que vaya pasando el tiempo.

Diego Battiste

Diego Riolfo se plantea si pase lo que pase en el fútbol, la fecha se tiene que jugar de todas maneras

Es muy hincha de Trouville. ¿Cómo ve la final de la Liga Uruguaya ante Aguada?

(Se ríe). ¡Difícil! Aguada es el que tiene el mejor plantel de la liga. Trouville es un equipo guerrero con buenos argentinos que nos dieron tremenda mano. Ojalá tengamos alguna chance en la final.

¿Tuvo ídolos en su niñez?

Me hice hincha de Trouville de chico por Paolo Quinteros cuando pasaban los partidos por la tele. En ese momento no era tan conocido y luego tuvo la carrera que generó. Una vez me saqué una foto con él en el Palacio Peñarol porque para mí era lo máximo.