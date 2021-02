"Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur”, dijo la madre del Morro

Claudia Correa, la madre de Santiago “Morro” García, responsabilizó al presidente del club Godoy Cruz por el trágico final de su hijo, el futbolista del equipo mendocino, quien fue encontrado muerto en Mendoza, Argentina, este sábado.

“Santiago me llamó el lunes para mi cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50 por ciento de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse (el Morro buscaba su vuelta a Nacional) y eso lo detonó. Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur”, dijo este domingo en conferencia de prensa en la ciudad argentina.

Además, acusó al presidente del club mendocino de no haberla acompañado a ella ni al Morro en el sepelio del jugador realizado este domingo en Mendoza.

"Este señor, que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y humillarlo, nunca me contestó", expresó.

"Está en Cariló pasando sus vacaciones y ni siquiera me dio sus condolencias. Sé que la gente lo quería, siempre lo respetó y supo que dio todo por la camiseta. Santiago se enamoró de la ciudad, del club y de los hinchas”, agregó.

Diario El Sol

Correa manifestó que su hijo se suicidó porque tenía una depresión y era tratado por psicólogos y psiquiatras.

“En los últimos tiempos había sido relegado del club (Godoy Cruz) y eso él lo sintió muchísimo”, manifestó la madre del futbolista, quien también mencionó las dificultades para cruzar las fronteras por la pandemia por el coronavirus.

La madre del Morro también señaló que si el presidente del club mendocino dijo que el jugador era “un líder negativo” y consideró que, si era así, entonces debía "haberlo limpiado del club", dejarlo salir de la institución.

“Él (Mansur) lo único que hizo fue esperar el negocio, mi hijo se murió por el negocio. Hay gente que vive para hacer dinero con la salubridad de otras personas”, agregó Correa, quien dijo que espera el llamado del dirigente.

“Desesperado por irse”

Correa recordó que el pasado lunes fue su cumpleaños y que ese día habló con Santiago, quien le dijo que el sábado volvía a Uruguay porque Mansur ya había acordado con él para darle el pase.

“Pero después se arrepintió, como siempre se arrepiente, y le pidió el otro 50% del pase, que él sabe que estaba gestionado por un señor que se llama Daniel Fonseca y que ahora a mi nieta le debe miles de dólares por las transferencias que nunca le pagó”, señaló.

“Este señor Mansur sabe perfectamente eso y sabía que Santiago estaba desesperado por irse”, agregó la madre del Morro, quien afirmó que “eso lo tenía muy mal”.

Correa también señaló que al presidente del equipo argentino se le ocurrió “la fantástica idea” de pedir el otro 50% “a un club que está gerenciado o tiene una parte conveniada con el señor Daniel Fonseca, que es un representante FIFA y que le aconsejo a cualquier madre de este mundo que no se acerque a ese hombre porque es una mala persona y un gran estafador”.

Agregó que por la pandemia, ni ella ni la hija del futbolista pudieron cruzar la frontera para estar con Santiago.

“Mi hijo fue una gran persona. Fue un tipo humilde pero capaz que la equivocación que tuvo fue no casarse con la gente que es corrupta, no tiene códigos y que no sabe lo que es la vida honesta”, señaló en referencia al presidente de Godoy Cruz.

Inés Guimaraens

Fiscalía: falleció el jueves

La fiscal que investiga el caso confirmó que el Morro García se suicidó en la madrugada del jueves, dos días antes de que fuera hallado sin vida en su casa en Mendoza.

"Hay diferentes comunicaciones que se efectuaron el 4 de febrero en la madrugada, por lo que estamos hablando de aproximadamente esa fecha como el momento de su fallecimiento", señaló la fiscal Claudia García en conferencia de prensa, luego de las primeras pericias.

Además, aseguró que no "hubo intervención de terceros" y que "se trata de determinar si hubo alguna instigación o ayuda para que la persona determinara su autoeliminación”.

En las investigaciones se le tomó declaración a la madre del futbolista, al hermano y vía Skype a la madre de la hija del futbolista y a un jugador que está en Uruguay, indicó.

Leonardo Carreño

El Morro fue velado este domingo por la mañana en Mendoza, donde familiares, amigos y compañeros le dieron su último adiós.

En las próximas horas se espera que se den a conocer los detalles para su despedida en Montevideo.