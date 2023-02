Estafa en Prex: a un exedil le robaron US$ 3 mil en un nuevo caso de phishing

El exedil de Maldonado Marco Correa fue estafado en su cuenta de Prex: le robaron US$ 3 mil dólares, según contó en su cuenta de Twitter. Correa aseguró que desde la empresa le dijeron que no le devolverán la suma perdida.

"No tengas jamás Prex porque no responden por los clientes", escribió en la red social.

El frenteamplista contó a El Observador cómo fue la maniobra con la que lo estafaron. En Prex había logrado ahorrar US$ 3 mil, suma con la que pagaría alquileres y afrontaría compromisos. El 16 de enero –un día antes de su cumpleaños– entró a la aplicación, pero encontró su sesión cerrada.

Le llegó un mail identificado con Prex con "un link que decía verificar" y que decía que había que "actualizar la página". "Era muy difícil no saber que no era Prex quien estaba escribiendo eso", aseguró Correa. En definitiva, fue víctima de un ataque de phishing: un ciberdelincuente se hace pasar por otra persona o entidad para robar datos y/o dinero.

Correa cliqueó en "verificar" y el mail lo envió a la aplicación. "Bueno ta, era eso, se arregló", pensó. Sin embargo, se le descontaron US$ 900. "No puede ser, hice algo mal", volvió a decirse a sí mismo. Repitió el procedimiento tres veces y se volvieron a ir US$ 900 en una transferencia de "Prex a Prex". Luego, le pasó lo mismo con $ 6 mil uruguayos.

Inés Guimaraens

La respuesta de Prex tras la estafa

El exedil le escribió al chat de la empresa desde la aplicación y le contestaron "con chat clonado que tenía el logo de Prex". Allí le afirmaron que habían recibido su reclamo y que en 24 horas le devolverían la suma perdida. "Así me tienen unos días", continuó.

Finalmente, el 18 de enero llamó a la empresa y le explicaron que la cuenta había sido bloqueada y que le devolverían los fondos, como había pasado meses antes cuando Correa sufrió otro robo a través de "cuentas al extranjero".

Desde Prex, le indicaron que debía pedir la reimpresión de la tarjeta y presentar una denuncia policial, algo que hizo Correa en la Jefatura de Maldonado.

El exedil dijo que después de eso, Prex le respondía "cada seis días" y que nunca lo "contuvo". "Me demoraron la reimpresión de la tarjeta, me la mandaron mal". Después de estar así un mes, desde la empresa le dijeron que no le devolverían el dinero por un punto en los "términos y condiciones".

Correa compartió en su cuenta de Twitter, un mail de Prex. "Comprendemos la molestia. Sin embargo, no fue posible recuperar los fondos. En nuestros términos y condiciones se indica en el punto número lo siguiente:

"El Usuario deberá abstenerse de divulgar sus credenciales de acceso, y deberá seguir las recomendaciones de seguridad indicadas por Prex, tales como modificar, validar y actualizar sus credenciales, resguardar las mismas y mantener absoluta reserva sobre estas. Prex no se responsabiliza por errores u omisiones en la interacción del Usuario con la plataforma o por negligencias/descuidos del Usuario en el cuidado y manejo de sus credenciales de acceso que deriven en usos no autorizados, indebidos o fraudulentos de terceros.

El Usuario será el único responsable por pérdidas provocadas por descuidos o manejo indebido de sus credenciales de acceso y Tarjeta, sabiendo que tanto las credenciales de acceso como la Tarjeta son de exclusivo uso personal y debe mantener a total resguardo'", concluye el cuarto punto de los términos y condiciones de la empresa.

Correa aseguró en Twitter que "desde el primer momento" tiene "todo guardado y grabado". "Accionaré penal y civilmente contra Prex". El exedil dijo además que quiere hacer extensiva su denuncia al Banco Central y el Ministerio de Economía "en su unidad de defensa del consumidor".