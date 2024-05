¿Cuántos puntos le faltan a Nacional para clasificar al Mundial de Clubes tras un triunfo que valió 6 unidades?

El torneo en su nuevo formato se jugará por primera vez con la participación de 32 clubes del 15 de junio al 13 de julio de 2025 en Estados Unidos.

A esta competencia clasifican representantes de todas las confederaciones de acuerdo a campeones de zona o ranking.

Conmebol tiene seis cupos, cuatro para los campeones de la Libertadores 2021, 2022, 2023 y 2024 y dos que avanzarán a través del ranking.

Ya están clasificados los brasileños Palmeiras, Flamengo y Fluminense por haber ganado la Copa Libertadores de las ediciones 2021, 2022 y 2023, y River Plate de Argentina por ranking.

Tachira's goalkeeper Jesús Camargo (L) and Nacional's Argentine forward Gastón González fight for the ball during the Copa Libertadores group stage second leg football match between Venezuela's Deportivo Táchira and Uruguay's Nacional at Polideportivo de

Jesús Camargo, el arquero de Táchira, corre a Gastón González de Nacional

FOTO: AFP