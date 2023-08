Exportaciones de bienes en caída libre; llevan 11 meses de bajas consecutivas

Las ventas al exterior siguen con desempeño negativo. Volvieron a caer fundamentalmente por menores colocaciones de soja. La celulosa y la carne vacuna, los dos principales productos de exportación, también cerraron el mes con bajas.

Las exportaciones de bienes, incluyendo zonas francas, totalizaron US$ 915 millones en julio lo que representó una retracción de 30% en la comparación interanual, según informó este martes el Instituto Uruguay XXI.

En el acumulado de los siete primeros meses alcanzaron US$ 6.567 millones con una baja de 20% frente al mismo período del año pasado. Los datos negativos se siguen acumulando y ya van 11 meses consecutivos con exportaciones en caída.

En julio, la disminución se debió principalmente a las menores ventas de soja. Las exportaciones tuvieron una baja de 84% respecto al mismo mes de 2022. Es el resultado de la grave sequía que atraviesa Uruguay, que tuvo significativos impactos en la cosecha de ese cultivo. En los siete meses del año el descenso fue de 20%.

El dato positivo llegó por el lado de la venta al exterior de ganado en pie, que se colocó dentro de los primeros 10 rubros de exportación. Las ventas fueron por US$ 38 millones con una suba de 90%. El principal destino fue Turquía.

La celulosa fue el principal producto, aunque registró una retracción de 9%, básicamente por los menores precios. La razón fue el freno de la demanda de papel y, sobre todo, de materiales de packaging, como consecuencia de la caída que se está registrando en la economía internacional, explicó Uruguay XXI.

Pese a los precios se registró un fuerte crecimiento del volumen exportado que se fundamentó en la producción de la segunda planta de UPM. En el acumulado del año las exportaciones aumentaron 20% y llegaron a US$ 1.152 millones.

El segundo producto vendido al exterior en julio fue la carne vacuna. aunque continuó en descenso (19%), y llegaron a US$ 144 millones. La disminución acumulada en 2023 fue de 31%. La explicación fue la menor demanda de China.

El concentrado de bebidas fue el tercer producto exportado. Las ventas fueron por US$ 70 millones con aumento interanual de 8%. Los principales destinos fueron México y Brasil. El crecimiento entre enero y julio fue de 10% interanual.

Principales destinos

Brasil fue el principal comprador de bienes uruguayos. En julio las colocaciones fueron por US$ 163 millones, con crecimiento de 19%. El primer lugar fue ocupado por los productos lácteos. Le siguieron los vehículos y la malta.

China quedó en segundo lugar con US$ 87 millones y una baja interanual de 57%. En el mes no se registraron ventas de soja hacia ese destino. A ese mal desempeño se sumó el de la carne vacuna con una disminución de 35% interanual y colocaciones por US$ 63 millones.

Estados Unidos se ubicó como tercer destino con una participación de 8% del total. Las exportaciones fueron por US$ 61 millones y crecimiento de 5%. La carne vacuna fue el principal producto, seguido por los subproductos cárnicos y productos de madera.

Diego Battiste

Exportaciones volvieron a bajar

La Unión Europea (UE) quedó en cuarto lugar con compras por US$ 57 millones y descenso de 29%. La carne vacuna fue el principal producto, seguido por el arroz.

El quinto lugar fue ocupado por Turquía que en julio desplazó a Argentina. Las exportaciones fueron por US$ 42 millones, fundamentalmente por las de ganado en pie que se cuadruplicaron respecto al mismo mes de 2022.

Exportaciones de zonas francas

Uruguay XXI destinó un capítulo a las exportaciones de bines desde zonas francas en 2022. Informó que las ventas al exterior fueron por US$ 4.268 millones con un incremento de 42% en la comparación interanual. Con esa cifra consiguió una participación de 32% sobre el total.

La pasta de celulosa fue el principal rubro exportado con ventas por US$ 1.885 y suba de 23%. Los granos desde zona franca de Nueva Palmira se ubicaron en segundo lugar con US$ 1.536 millones. El concentrado de bebidas tuvo ventas por US$ 648 millones, los productos farmacéuticos por US$ 102 y otros bienes por US$ 66 millones.