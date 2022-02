Exportaciones de bienes mantienen su fuerte dinamismo y crecen 31% en enero

Las solicitudes de exportación de bienes en enero —incluyendo zonas francas— totalizaron US$ 883 millones, lo que implicó un crecimiento de 31% en términos interanuales, informó Uruguay XXI. En 2021, las ventas al exterior llegaron a un récord de US$ 11.549 millones, tras expandirse 43% en la comparación interanual, por lo que en el arranque de este año se mantuvo el dinamismo del comercio exterior.

Las exportaciones de concentrado de bebidas, carne bovina, energía eléctrica, vehículos y subproductos cárnicos fueron los productos con mayor incidencia positiva que explicaron la variación mensual del primer mes de 2022. En tanto que los productos lácteos, ganado en pie y el arroz tuvieron un impacto negativo en enero.

La carne bovina volvió a ubicarse como el principal rubro exportado en el arranque del año, totalizando US$ 207 millones en enero, lo que refleja un incremento de 59% en la comparación interanual. De este modo, las ventas al exterior de carne bovina mantienen la tendencia creciente registrada en 2021, según Uruguay XXI.

Uruguay XXI

China volvió a ubicarse como el principal mercado y el de mayor expansión para la carne uruguaya. El gigante asiático tuvo una participación de 70% de las ventas externas de carne bovina, unos US$ 150 millones, lo que significó una variación de 111% en comparación a igual mes de 2021.

En tanto, las exportaciones de celulosa alcanzaron US$ 87 millones en enero y se ubicaron como segundo producto en el mes. El monto exportado tuvo un aumento interanual de 16%, que se explica por los precios que continúan altos en la comparación interanual (47%).

Uruguay XXI

Por su parte, las exportaciones de productos lácteos -tercer producto en el ranking de las exportaciones del mes- tuvo una leve caída en la comparación interanual (-3%), al totalizar US$ 65 millones.

Venta de energía mantuvo dinamismo

Según los registros de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), la exportación de energía eléctrica alcanzó US$ 50 millones en enero de 2022, monto que duplica lo exportado en enero de 2021 cuando las ventas alcanzaron los US$ 24 millones. Brasil se ubicó como el principal destino con el 80% del total exportado, el 20% restante se colocó en Argentina.

Al analizar las exportaciones por destino, China fue el principal mercado de exportación de Uruguay con US$ 216 millones -guarismo 65% superior a enero de 2021- representando el 32% de las exportaciones uruguayas de enero.

En tanto, Brasil –segundo destino- obtuvo una participación de 21%. Las ventas a este mercado mostraron un aumento de 33% interanual, ubicándose en US$ 138 millones. Se destacaron las exportaciones de vehículos, que sumaron US$ 19 millones el pasado mes. La Unión Europea ocupó el tercer lugar en el ranking de destinos del mes, alcanzando los US$ 46 millones, lo que implicó un aumento de 22% respecto a enero de 2021, según Uruguay XXI.

Uruguay XXI