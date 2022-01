Las exportaciones de bienes superaron los US$ 11.500 millones y marcan un récord

Las exportaciones de bienes de Uruguay cerraron el 2021 a todo vapor y alcanzaron un récord. De acuerdo con la información que divulgó Uruguay XXI —incluyendo las ventas desde las zonas francas— el monto total colocado en el exterior ascendió a US$ 11.549 millones el pasado año, con un aumento del 43% en la comparación interanual. Además, las exportaciones crecieron 26% frente a 2019, lo que da cuenta del incremento frente a los niveles prepandemia. China fue nuevamente el principal destino para los bienes uruguayos y concentró el 28% de las compras (US$ 3.277 millones), seguido de lejos por Brasil (16%), Unión Europea 14%), mientras que Argentina y EEUU registraron una participación del 5%.

Por otro lado, las importaciones de bienes, sin considerar petróleo y derivados, totalizaron US$ 8.964 millones en 2021, lo que pautó un incremento de 32% en la comparación interanual.

En diciembre, las ventas al exterior mantuvieron su dinamismo, sumaron US$ 956 millones —incluyendo zonas francas— y crecieron 45% en la comparación interanual. Así, se culminó 2021 con crecimientos interanuales en todos los meses del año. Las subas interanuales más significativas se registraron entre mayo y setiembre, que fueron los meses más afectados por el efecto de la pandemia en 2020 (con la excepción de junio).

De acuerdo con el informe anual de Uruguay XXI, el país —como exportador de bienes agroindustriales y cuyo principal socio comercial es China— "se vio favorecido por un incremento de la demanda y los precios de exportación, lo que explica en gran medida el fuerte crecimiento de las exportaciones en 2021".

Precisamente, gracias a los mayores precios, los valores exportados crecieron en casi todos los casos. La carne bovina fue el producto con mayor impulso en la variación de las exportaciones de bienes. Las ventas de carne mostraron un fuerte incremento en valor, que se explica tanto por mejores precios como por mayores volúmenes exportados. Otros bienes agropecuarios que presentaron importantes aumentos del precio de exportación fueron celulosa y soja, según Uruguay XXI.

La carne volvió a reinar

El ranking de productos exportados fue liderado por la carne bovina, que representó el 21% del total exportado (US$ 2.449 millones). El aumento en

dólares se explica tanto por volumen como por precio. Los volúmenes colocados en 2021 totalizaron 420 mil toneladas, con lo que crecieron 36% frente a 2020. Por su parte, el precio internacional de la carne está en valores excepcionalmente altos. En un marco de firme demanda del mercado chino, la oferta estuvo limitada: Brasil y Australia registran una menor producción por reconstrucción de stock y se presentaron algunos aspectos coyunturales, como el cese de exportaciones de Argentina, la interrupción temporal —entre setiembre y diciembre 2021— de la producción brasileña con destino y la suspensión por parte de China de ciertos frigoríficos australianos. Así, la potencia asiática fue la responsable del 61% de las compras de carne vacuna: en 2015 esa participación era del 34%. En 2021 las exportaciones a China crecieron 96% interanual y totalizaron US$ 1.489 millones.

Le siguió la celulosa con 14% (US$ 1.575 millones), la soja con 8% (US$ 892 millones) y los lácteos con 6% (US$ 735 millones). Concentrado de bebidas, madera, energía eléctrica y subproductos cárnicos presentaron aumentos en 2021 y tuvieron participaciones de 5% en los primeros tres casos y 4% respectivamente.

Por otro lado, según los registros de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), la exportación de energía eléctrica alcanzó US$ 594 millones en 2021. Esta cifra marca un incremento muy fuerte frente a años anteriores, debido a que los precios de exportación de 2021 fueron muy superiores a los de años previos. El precio promedio de venta de energía eléctrica rondó los US$ 170 por MWh entre enero y octubre de 2021. Las ventas de energía en volumen rondaron los 2.600 GWh entre enero y octubre de 2021, más del doble de lo exportado en el total de 2020. Brasil fue el principal comprador de energía eléctrica en 2021. El país vecino, afectado por una sequía que generó un déficit en su producción, recurrió a la energía uruguaya concretando compras por US$ 489 millones el año pasado.

Las zonas francas

De acuerdo al informe de Uruguay XXI, las ventas desde zonas francas se situaron en US$ 2.322 millones, representando el 20% del total de las ventas del país. La celulosa fue el principal producto exportado desde zonas francas y representó el 68% de estas ventas. Concentrado de bebidas es el segundo producto de importancia, con 27%, seguido de productos farmacéuticos con 4%. A la vez, los beneficios del régimen favorecen la exportación de nuevos productos industriales y de alta tecnología que se producen en los recintos. En 2021 se destacaron las ventas de sustancias químicas por US$ 11 millones y las ventas de cigarrillos por US$ 7 millones. En tanto, se registró un descenso de la exportación de satélites espaciales, que habían superado los US$ 5 millones en 2020 y cayeron a US$ 2 millones en 2021.

Perspectivas para 2022

El año 2021 "fue excepcional para las exportaciones uruguayas de bienes. Si bien era esperable una importante recuperación luego del golpe provocado por la pandemia, el desempeño del sector exportador superó ampliamente las expectativas. De hecho, el registro de 2021 (US$ 11.549 millones) superó la proyección realizada por Uruguay XXI en setiembre" pasado, indicó el informe oficial.

"Para 2022 se espera una moderación en el crecimiento de las exportaciones de bienes. Aunque el efecto rebote ya no será un factor este año, se mantienen algunas de las condiciones que favorecieron el fuerte impulso exportador de 2021. Los precios de los commodities de los productos exportados por Uruguay continúan en niveles elevados, la demanda china todavía es pujante y las perspectivas de comercio y actividad económica mundial para 2022 son favorables", dice Uruguay XXI.

En su último informe sobre perspectivas del comercio internacional, la OMC proyectó un crecimiento del volumen de comercio global de 4,7%. Esta cifra, aunque es menor que la suba experimentada en 2021, resulta elevada si se la compara con los niveles prepandemia.

Según el informe de perspectivas económicas publicado por la OCDE en diciembre de 2021, la recuperación económica continuará en 2022, aunque de forma más moderada y desbalanceada entre las distintas regiones. En particular, las economías de América Latina presentarían menor dinamismo.

En cuanto a los precios internacionales de los principales commodities exportados por Uruguay, "si bien en los últimos meses de 2021 se observan indicios de una moderación en su crecimiento, todavía se encuentran muy por arriba de los niveles prepandemia". A fines de 2021, los precios de las materias primas agrícolas están casi 10% por encima de los valores de 2019. En tanto los precios de los commodities alimenticios eran 40% superiores respecto a antes de la pandemia.

Por otra parte, la creciente preocupación por el surgimiento de presiones inflacionarias en los países desarrollados podría provocar una anticipación de la retirada de estímulos monetarios y fiscales en estos países. De este modo, la importante liquidez internacional podría empezar a revertirse antes de lo esperado.

"En la medida que las condiciones actuales no cambien drásticamente, se prevé que las exportaciones uruguayas de bienes totalicen en niveles por encima de los US$ 12.000 millones en 2022, lo que implicaría un aumento de aproximadamente 5%", indica Uruguay XXI. Esta proyección no incluye la puesta en marcha de la segunda planta de celulosa de UPM, que podría empezar a exportar a finales de este año, así como la ampliación de la zona franca de Pepsico en la zona franca de Colonia para ampliar 60% su capacidad industrial.

Si bien el sector agroexportador no mantendría el fuerte dinamismo de 2021, seguirá contribuyendo al crecimiento de las exportaciones. Con niveles de precios internacionales todavía elevados y una buena cosecha esperada de los principales cultivos, se espera que varios de los principales productos como la carne, la celulosa, la madera, la soja y el arroz aumenten sus exportaciones. De acuerdo con las proyecciones realizadas por Opypa, las exportaciones agroindustriales aumentarán 3% en 2021.