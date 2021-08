Expulsiones tempranas, falta de gol y sin reacción cuando perdió: los motivos de por qué se le complicó el Apertura a Nacional

A falta de dos fechas para finalizar el Apertura, Nacional ve limitada su aspiración de alcanzar el título del primer torneo de la temporada 2021, al estar cuatro puntos por detrás de Plaza, el líder, y cuando quedan seis unidades en juego.

Los tricolores ya no dependen de sí mismo. Para mantener sus posibilidades deben ganar sus partidos y esperar que los “patablancas” no sumen en los suyos.

El próximo domingo los albos recibirán a la hora 18:00 a Liverpool en el Gran Parque Central y luego, a las 20:30, Plaza Colonia visitará a Wanderers en el Viera, donde, sea cual sea el resultado en La Blanqueada, en caso de ganar los dirigidos por Eduardo Espinel serán campeones, lo mismo si hay empate en ambos juegos.

Diego Battiste

La bronca de Cándido y el festejo de Cerrito

Si la definición se estira a la última fecha, para lo que los tricolores deben ganar y esperar que los patablancas no lo hagan, Nacional visitará a River Plate en el Saroldi y los colonienses serán locales ante Rentistas en el Prandi.

Esos puntos perdidos

Mientras esperan por el desenlace del Apertura, en Nacional ya evalúan por qué se le complicó el primer torneo de la temporada en la que buscan el tricampeonato.

En los partidos en los que dejó puntos hubo patrones que se repitieron, como expulsiones tempranas, días en los que Gonzalo Bergessio, su goleador y figura, no pudo marcar, y falta de reacción en encuentros que comenzó abajo en el marcador, como ocurrió en los tres partidos que perdió.

Nacional comenzó el Apertura con victoria en la segunda fecha ante Progreso en el Paladino y siguió con triunfo ante Sud América.

Luego, disputó el partido que correspondía a la primera fecha ante Cerro Largo y que había quedado postergado por su participación en la Copa Libertadores.

El partido, en el Gran Parque Central el 2 de junio, fue el primer traspié de los tricolores en el Apertura, al caer por 2-1 frente a los arachanes.

Diego Battiste

Alejandro Cappuccio

Una expulsión de Ángelo GabrIelli a los 18 minutos condicionó el juego para los dirigidos por Alejandro Cappuccio. El lateral que llegó al club como uno de los fichajes para la actual temporada no volvió a jugar desde ese entonces.

Cerro Largo abrió el marcador a los 39’ con gol de Leandro Otormín, ex Nacional, y aumentó a los 65’ con Emanuel Beltrán. Nacional logró descontar a los 76’ con gol de Guillermo May, pero no hubo ni empate ni remontada en el Parque, donde se registró la primera derrota tricolor en el Apertura.

“Todas las expulsiones que hemos tenido son de jugadores distintos y por actitudes distintas. Pero sí, claro que me preocupa”, dijo Cappuccio al hablar del tema tras ese encuentro, en referencia a las que había padecido en la Libertadores, como la recordada roja de Guzmán Corujo, injusta, en el 4-4 ante Atlético Nacional, y otras de Camilo Cándido y Christian Almeida.

En la siguiente fecha los albos visitaron a Plaza Colonia y tras comenzar abajo lograron recuperarse y ganaron 2-1, en una valorada victoria por las condiciones del campo de juego coloniense luego de un día de lluvia.

En la quinta etapa, los tricolores superaron a Fénix por 3-1 también luego de comenzar abajo en el marcador con un gol en contra de Armando Méndez, y darlo vuelta con una gran actuación de Gonzalo Bergessio al anotar tres goles.

Diego Battiste

D'Alessandro ante Cerrito

Luego, Nacional volvió a dejar puntos en la visita a Boston River en el Parque Artigas de Las Piedras, donde tras comenzar 1-0 arriba con otro tanto de su goleador en el segundo tiempo, le empataron a los pocos minutos, sin poder llevarse la victoria e incluso corriendo algún riesgo en el final.

En el siguiente partido los albos le ganaron 3-0 a Wanderers con otros tres goles de Bergessio.

El equipo de Cappuccio tuvo otra salida complicada a la siguiente fecha, la octava, cuando fue al Complejo Rentistas y empató 1-1. Gonzalo Vega abrió el partido para los albos con un gol ante su exclub a los 10’. Pero el trámite se le empezó a complicar al tricolor cuando a los 35’ Armando Méndez vio la roja, luego de haber recibido su primera amarilla dos minutos antes.

En el cierre del primer tiempo, Emiliano “Chiqui” Villar, jugador del club cedido a préstamo a los “bichos colorados”, puso el empate que sería el definitivo, luego de que Nacional, con uno menos, no pudiera revertirlo en todo el complemento.

Fue el segundo partido del Apertura en el que tuvo un jugador expulsado y en el que dejó puntos.

Diego Battiste

Bergessio, el goleador que se extaña cuando no está o no anota

Luego, vino la gran victoria clásica ante Peñarol en el Gran Parque Central por 2-0 y luego de ese importante triunfo, el conjunto de Cappuccio sufrió la derrota más dura del Apertura al caer 3-0 ante Montevideo City Torque en el Franzini.

Fue un partido que estuvo marcado por haberse disputado en la previa de los clásicos por la Copa Sudamericana. Bergessio, que suele jugar los 90 minutos, fue reemplazado en el minuto 66’, cuando el partido estaba 1-0. Nacional dejó una discreta imagen ante el equipo de Román Cuello, que lo goleó.

Tras los choques coperos ante Peñarol, con derrota 2-1 en el primero en el Gran Parque Central y victoria 1-0 en la revancha en el Campeón del Siglo, resultados que marcaron la eliminación tricolor, los albos se metieron en la recta final del Apertura con triunfos ante Villa Española y Deportivo Maldonado.

Así, Nacional se colocaba en le pelea del título con Plaza Colonia. Pero este fin de semana, ante Cerrito, por la fecha 13ª, volvió a dejar puntos en el camino al caer por 2-0, en un partido en el que no pudo contar con Guzmán Corujo ni con Bergessio por acumulación de amarillas.

Diego Battiste

Maxi Cantera ante Cerrito

Nuevamente el conjunto de Cappuccio no tuvo respuestas y cerró su tercera derrota tras volver a empezar abajo en el marcador, bloqueado en el primer tiempo y solo con algunas respuestas sobre el cierre del partido, pero sin llegar al gol.

De esa forma, con partidos en los que las expulsiones en el primer tiempo le costaron caro, sin poder remontar cuando empezaron abajo en el marcador en las veces que le tocó perder –tres, ante Cerro Largo, Torque y Cerrito, frente a las dos que sí logró reponerse, Plaza Colonia y Fénix-, y con encuentros en los que el goleador Bergessio no pudo anotar o no jugó, y ningún otro atacante pudo cubrir esa falta de gol, se explica el momento de Nacional, que dejó 13 puntos de los 39 disputados y que a falta de dos fechas debe volver a ganar y cruzar los dedos para que Plaza trastabille.