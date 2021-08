Las disculpas del DT de la sub 14 de Nacional tras la molestia de Peñarol: “Entendemos el enojo, porque a la pelota hay que devolverla”

El técnico de la sub 14 de Nacional, Joaquín Papa, pidió disculpas al referirse a una polémica que se registró en el clásico de este domingo ante Peñarol, cuando los tricolores no devolvieron una pelota que habían tirado afuera los aurinegros porque uno de los jugadores albos estaba caído.

La situación causó malestar en los carboneros, tal como manifestó el entrenador de esa categoría, Carlos Umpiérrez, luego del partido que terminó con victoria blanca en Las Acacias, el complejo juvenil mirasol.

“Felicitar a Nacional más allá de una actitud que hubo ahí, que entregamos la pelota con un jugador de ellos tirado en el piso y no fueron capaces de devolverla. Creo que esa es una pequeña educación que da Peñarol para nuestro amigo y querido Club Nacional de Football", dijo el técnico carbonero a VTV tras el encuentro que cerró los clásicos juveniles del fin de semana.

Por su parte, el entrenador de Nacional, pidió para aclarar ese tema cuando finalizaba su nota.

“Sé que hubo una polémica respecto a una pelota que no devolvimos. Y si fue así, entendemos el enojo de ellos, porque la verdad, por la deportividad, hay que devolverla, más si la tiraron ellos y con un jugador nuestro caído”, expresó.

“No se le pasa a nadie por la cabeza no devolverla, de los formadores y de los jugadores tampoco”.

El DT explicó qué pasó en ese momento. “El jugador Alejo (Villagrán), que es un año más chico, vino y me dijo: ‘Joaco, la verdad que no me di cuenta, me olvidé, fui a pedir perdón, están re calientes’”. “Yo estaba con el cambio, ni me enteré, lo hice cuando me putearon de la tribuna. Me lo dijo Carlos (DT de Peñarol), me lo dijo el chiquilín, que no se dio cuenta. Son cosas que con los nervios pueden pasar”.

“Tranquilidad, no estamos para esa y tenemos claro que el foco no tiene que estar puesto ahí, así que las disculpas por parte de la institución por eso”, agregó.

Papa valoró la victoria por 2-1 en un clásico “recontra parejo” que “costó un montón”.

También se refirió a cómo encaran los juveniles los clásicos, en encuentros que fueron televisados.

“Es el partido que ellos quieren jugar, el más difícil, el más lindo”, expresó. “Además, toda esa ansiedad de la televisión, que los vean todos. Y para nosotros también. Nosotros tratamos de no darle demasiado dramatismo, sí intentar que lo disfruten”, señaló.

El técnico también habló acerca de cómo es trabajar en juveniles, con el objetivo de lograr resultados y a la vez formar jugadores para el futuro.

“Es divino ganar y formar ganando tiene muchas cosas que son positivas, pero el foco es que ellos en unos años puedan estar en la Primera de Nacional y ser competitivos para la Primera de Nacional”, comentó.

“No es ganar y salir campeones hoy, que, si bien es buenísimo y la verdad que trabajamos para, si podemos, lograrlo. Pero más trabajamos para que estos jugadores en unos años estén en la primera del club, representándonos bien y compitiendo internacionalmente. Ese es el foco”, dijo Papa.