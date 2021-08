Conmebol canceló torneos de selecciones juveniles y la AUF analizará cómo sigue su proceso

La Conmebol suspendió todos sus sudamericanos juveniles de selecciones, masculinos y femeninos, por este año y el siguiente, por lo que regresarían en 2023.

La causa del cese de las actividades de las formativas son los efectos de la pandemia de covid-19 y las complicaciones que estos generan en la organización de eventos.

Así lo confirmó este martes el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso.

AUF

Práctica de la sub 20

"Lamentablemente quedaron suspendidos todos los torneos juveniles en Sudamérica, los que estaban en curso y los que estaban por comenzar”, expresó a Vamos que Vamos de AM 1050 y 94.7 FM.

“Se suspenden sub 17 y sub 20 femenino, sub 15, sub 17 y sub 20 masculino, por lo cual no vamos a tener competiciones este año", agregó el titular de la AUF.

Los motivos de la medida tomada por la Conmebol se deben a “distintas razones relacionadas a la organización de torneos”, indicó Alonso.

AUF

Jugadoras juveniles de Uruguay

En ese sentido señaló que hoy en día “sin logística, chárters ni hotelería apropiada” se hace “imposible” llevar adelante torneos. “Hay que entender que en Uruguay hoy tenemos una realidad privilegiada a la de otros países”, agregó.

Si bien no había fechas fijadas, se estimaba que los sudamericanos masculinos iban a ser en noviembre. El torneo sub 17 se iba a disputar en Paraguay y el sub 20 en Venezuela, mientras que el sub 15 no tenía sede asignada.

Así estaban las selecciones

Las selecciones juveniles uruguayas estaban entrenando ante la posibilidad de que se fijaran sus respectivos torneos continentales, aunque no había fechas establecidas para esos eventos de Conmebol.

Luego de que se suspendiera la actividad de selecciones del año pasado, y de retomar las prácticas en marzo y parar por el reborte de covid-19 en Uruguay, las formativas celestes volvieron a entrenar en junio.

AUF

La sub 17 femenina

En la rama femenina retornaron a fines de junio. La sub 17 que dirige Daniel Pérez se preparaba para el Sudamericano que se iba a jugar en Uruguay, mientras que la sub 20, de Ariel Longo, lo hacía para jugar la etapa definitoria del Sudamericano que quedó inconcluso en marzo de 2020 cuando estalló la pandemia en pleno desarrollo del torneo que se jugaba en Argentina.

Ante la cancelación de Conmebol, el fútbol femenino ya determinó que este miércoles 4 de agosto se terminaban los entrenamientos de sus combinados.

@Uruguay

Práctica de la sub 17

En tanto, en la rama masculina, se habían retomado las prácticas en el Complejo Celeste desde mediados de junio.

La sub 15 de Alejandro Garay, la sub 17 de Diego Demarco y la sub 20 de Gustavo Ferreyra se preparaban para sus respectivos sudamericanos a la espera de que se fijaran las fechas, las que se estimaban para noviembre.

Incluso para esta semana había entrenamientos y partidos amistosos ya fijados.

AUF

Orihuela y Arezo con la sub 20

Los sudamericanos eran el objetivo que tenían las selecciones juveniles luego de que la FIFA suspendiera los mundiales sub 20 y sub 17 hasta 2023.

En sub 17 sí se mantiene en pie la participación en el torneo de L’Alcudia, España, que está programado desde el 23 de agosto al 2 de setiembre, siendo el único torneo juvenil que aparece en el futuro de las selecciones celestes.

Alonso reconoció que la suspensión “afecta” a la AUF “en cuanto a la organización y en el desarrollo de los seleccionados”.

AUF

La sub 17 femenina

“Hay que reconocer que era prácticamente una quimera participar ahora en un torneo en condiciones normales", comentó.

Además, agregó que mantendrán reuniones con Óscar Tabárez, el responsable del proceso de selecciones, para definir cómo continúa el trabajo a nivel de juveniles ante este nuevo escenario.