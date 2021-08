Conocé a Edgar Elizalde, el zaguero que llega a Peñarol y jugó en todas las juveniles uruguayas

Peñarol cerró este viernes su tercera contratación en este período de pases tras llegar a un acuerdo con el zaguero Edgar Elizalde, quien estaba jugando en Pescara de Italia, informaron fuentes del club aurinegro a Referí.

Se trata de la tercera alta luego de las llegadas de Ruben Bentancourt, que arribó desde Boston River, y del lateral izquierdo Juan Manuel Ramos, quienes entre lunes y miércoles ya se sumaron al resto de sus compañeros en Los Aromos.

Elizalde tiene 21 años y es de Casupá, desde donde llegó a las inferiores de Wanderers, en donde se incorporó en 2014 a Séptima división.

Elizalde cuando defendía a Wanderers en las inferiores

El zaguero es un zurdo de 1,81 metros que va muy bien en las pelotas aéreas y sale muy bien con el balón, explicó una fuente aurinegra a Referí.

Allí fue dirigido por Héctor Julius -el mismo que también dirigió a Juan Manuel Ramos en ese club-, y entre otros, por Alejandro Cappuccio, hoy director técnico de Nacional.

Defendió a todas las selecciones juveniles uruguayas, por lo que es parte del proceso celeste: la sub 15, la sub 17, la sub 18 y la sub 20.

Con la sub 15, perdió la final del Campeonato Sudamericano de Colombia en 2015, por penales y ante Brasil que era liderado por Vinícius, el delantero que hoy es compañero de Federico Valverde en Real Madrid.

Con la celeste en las juveniles jugó 61 partidos.

AFP

Con la celeste en el pecho supo jugar en todas las categorías

En Wanderers era quien se ocupaba de pegarle a los tiros libres y también ejecutaba los penales.

En los bohemios tuvo un ascenso vertiginoso ya que de Sexta división lo subieron para jugar la segunda mitad del año en Quinta y de ahí se dio el salto a Tercera.

Jorge Giordano fue quien lo subió a Primera división, aunque estuvo en el banco de suplentes.

Compartió la selección juvenil celeste con futbolistas de Wanderers de entonces como Bruno Méndez (en Inter de Brasil), Francisco Ginella (en Los Ángeles FC), Maximiliano Araújo (Puebla de México), Mauro Silveira y Lucas López.

Bruno Méndez, Maxi Araújo, Elizalde, Mauro Silveira y Francisco Ginella, con la camiseta de Uruguay

"Vestir la camiseta de la selección es lo mejor que he vivido, lo máximo, es el sueño de todo niño", dijo el año pasado en una nota con Referí.

Pescara de Italia -el club al que defendía hasta ahora- lo contrató luego de haber jugado el Sudamericano sub 17 de Chile en 2017. Hizo una prueba junto con Ginella (hoy compañero de Diego Rossi y de Brian Rodríguez en Los Angeles FC), y los italianos pagaron 2,3 millones de euros para contratarlo.

En los ratos libres, se ocupa de tocar la guitarra, ya que se recibió de profesor.

El futbolista viajará en las próximas horas hacia Montevideo y Peñarol pretende anotarlo en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana, aunque no podrá tenerlo en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana del próximo miércoles 11 ante Sporting Cristal de Perú, ya que llegará sobre la hora del encuentro.