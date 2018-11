FA rechaza investigadora sobre Envidrio y dice que el tema "ya está en la Justicia"

Por dos votos contra uno, la comisión preinvestigadora que tenía a estudio la denuncia contra el diputado del MPP Daniel Placeres resolvió no recomendar a la Cámara de Diputados la creación de una comisión investigadora, con lo que la iniciativa del legislador nacionalista Rodrigo Goñi va camino a un esperado naufragio.

Los oficialistas Alejandro Sánchez (MPP) y Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) presentaron un informe en mayoría resaltando que no existen méritos suficientes para iniciar el trámite parlamentario. Según dijo Pozzi a El Observador, son dos los argumentos principales para no hacer lugar a la propuesta. Por un lado, el oficialismo entiende que el tema “ya está en la órbita judicial” –a raíz de una denuncia realizada por el propio Goñi– y que “no configura la posibilidad de crear una comisión” en el Parlamento. Por otra parte, el FA sostiene que Placeres no violó el artículo 124 de la Constitución, que prohibe a los legisladores participar en la dirección o administración de empresas que "contraten obras o suministros con el Estado". "Tenemos dictámenes de Jurídica del Parlamento señalando que no se incumplió ese artículo", dijo Pozzi, y negó que los préstamos otorgados por el Fondes o por Inefop a la cooperativa signifiquen una relación como la establecida en la Carta Magna. “Eso es un estiramiento de las cosas. No es un contrato con el Estado”, afirmó el legislador.

Por otra parte, el diputado del Partido Independiente Daniel Radío, representante de la oposición en la preinvestigadora, presentó un informe en minoría recomendando la instalación de una comisión. “Había tres aspectos a considerar: la entidad, la seriedad y la oportunidad de la denuncia. La entidad la da el hecho de que las denuncias involucran a un legislador. Seriedad tiene, al punto que el fiscal de corte dictaminó consultas. Respecto a la oportunidad, ¿cómo en medio de una crisis de credibilidad del sistema político como la que estamos viviendo nos damos el lujo de enviar una señal como esta, evitando una investigación?”, dijo Radío a El Observador.

El diputado del Partido Independiente dijo que el Frente Amplio tiene “la decisión política” de no habilitar las investigadoras. “Hay que reconocerles que al menos han sido coherentes en ese sentido”, ironizó.

Este miércoles, Goñi había elevado al presidente de la Cámara de Diputados Jorge Gandini, una propuesta para instalar una comisión investigadora que analizara la relación de Placeres con Envidrio, puesta en tela de juicio tras la difusión de un informe en el programa de Canal 4 Santo y Seña, en el que tres extrabajadores denunciaban que habían trabajado en negro mientras cobraban el seguro de paro, y que el diputado del MPP seguía dirigiendo en los hechos la empresa.

La creación de la investigadora se dirimirá el próximo jueves en el pleno de la Cámara de Representantes.