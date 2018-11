Daniel Placeres: “Es un disparate decir que trabajan en negro cuando la fábrica no produce”

Daniel Placeres, el diputado del MPP denunciado por los empleados de la empresa cooperativa Envidrio por obligarlos a trabajar en negro mientras estaban en seguro de paro, afirmó en la mañana de este lunes que ninguna persona ejerció tareas de forma irregular, sino que lo hicieron de forma voluntaria. “En Envidrio no se trabaja en negro y no tenemos empleados en seguro de paro”, declaró el legislador en el programa Desayunos informales (canal 12).

“Es un disparate decir que trabajan en negro cuando la fábrica no produce”, detalló en relación a las denuncia que emitió el programa Santo y Seña (canal 4), en donde se mostró que Placeres incentivó a los empleados a trabajar en negro durante una asamblea de 2017, período en que se encontraban en seguro de paro. “No estaban trabajando”, insistió el legislador y recalcó que lo que hacían eran tareas de “trabajo voluntario” para mantener activas las máquinas. “El que no quería ir, no iba”, agregó.

Según explicó el diputado, el tema se enmarca en el concepto de “autogestión”. “Podés recibir un viático para el ómnibus, pero no había remuneración de salario”. Algo similar declaró el expresidente José Mujica cuando fue consultado sobre la aparente irregularidad que compromete a su correligionario: "¿Cómo van a estar trabajando activamente en una fábrica de botellas que es la única que tiene Uruguay si no tienen el horno, el horno está roto?”, se preguntó, y continuó: “Iban a ayudar, a remendar la fábrica para poder seguir, deshacer el horno y armar el otro. Claro que trabajaban, pero no trabajaban haciendo botellas para vender”, dijo Mujica este fin de semana en declaraciones a Subrayado.

Placeres aseguró que la situación actual de la empresa es favorable. Hace tres meses, dijo, funciona con normalidad. “Facturó arriba del millón de dólares y ha tenido propuestas para exportar”, apuntó el diputado y comentó que, de hecho, al día de hoy hay 100 empleados directos que trabajan para Envidrio y otros 200 que están vinculados de forma indirecta.

“Vayan y hablen con los trabajadores a ver si hay alguno encadenado al lado de una máquina”, ironizó el frenteamplista y aseguró que, por ejemplo, los jubilados de Envidrio “aman” la empresa y que cobran –en promedio– $ 38.000 al mes.