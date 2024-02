Fabián Gianola contó su situación actual después de las acusaciones de abuso: "la denunciante está muy interesada como yo en no ir a juicio"

Fabián Gianola se retiró de la industria artística después de enfrentar múltiples acusaciones de abuso sexual en su contra. A finales del año pasado, el actor había llegado a un acuerdo con su denunciante para evitar un juicio oral que estaba programado para el 8 de febrero pasado. En esa ocasión, el Tribunal Oral Número Tres dictaminó una probatoria para Gianola en relación a una causa por abuso sexual iniciada por Viviana Aguirre. En el fallo, se decidió suspender el juicio a prueba e imponer al actor la realización de tareas comunitarias y la participación en cursos sobre violencia de género.

Sin embargo, Gianola proporcionó detalles sobre el asunto. "Me ofrecieron la probation y hace cinco años que estoy con este tema, así que sí, acepté. Además la otra parte aceptó también. Es decir, los dos firmamos un acuerdo de partes", afirmó. "Yo no reconozco ningún tipo de delito con esto, con el acuerdo no se reconoce delito ni culpabilidad. Y después, las herramientas de la Justicia dicen que hay que hacer trabajos comunitarios, pero yo no acepté ningún tipo de delito, al contrario. Es eso, un acuerdo de partes donde la denunciante está muy interesada como yo en no ir a juicio", añadió.

Este jueves, el reportero de LAM, Santiago Sposatto, lo abordó en la calle para hacerle algunas preguntas. "¿Cómo es tu vida hoy después de haberte alejado de los escenarios?", le preguntó mientras se dirigía a su automóvil junto a su nueva pareja. El actor respondió: "Gracias a Dios estamos muy bien, estoy tranquilo". Luego, respecto a su carrera profesional, Gianola compartió detalles sobre sus proyectos. "A pesar de tener ofertas, porque en agosto, en octubre, en diciembre he tenido propuestas de trabajo pero no las he aceptado porque es un compromiso que no quiero asumir de tener que poner en esa situación a los compañeros, a los productores, a los dueños de los teatros, y no tengo gracias a Dios el apuro, la urgencia de trabajar".

Sposatto entonces indagó si volver a exponerse al público podría resultar incómodo para él, a lo que el actor respondió firmemente: "No, no creo que pase nada raro. Incluso mis amigos del medio artístico estuvieron siempre muy cerca".

En cuanto a su deseo de retomar su carrera como actor, Gianola afirmó: "Sí, de hecho tengo ofrecimientos para eso ahora mismo, en este momento". Posteriormente, le preguntaron sobre su situación judicial. "Terminó", declaró de manera contundente. "La denunciante fue para atrás con el juicio que tenía fecha de inicio para el pasado 8 de febrero de 2024, quiso llegar a un acuerdo y se llegó a un acuerdo de partes y se suspendió el juicio", explicó.

Más tarde, mencionó las tareas comunitarias acordadas, el pago acordado a la denunciante y las charlas sobre violencia de género estipuladas en el convenio. "Todavía no me ha pedido nada la Justicia de todo eso", afirmó.

Después, el actor habló sobre su vida personal. Cuando el reportero le preguntó sobre sus hijos tras su separación de su esposa, Gianola respondió desde dentro del auto: "Muy bien, están muy bien. Divinos". Luego, añadió: "Hace dos días comí en lo de mi hijo, mi hija vive en Costa Rica y hablamos todos los días con ella, la verdad que está muy bien la familia, está muy unida, muy bien".

El periodista luego le preguntó sobre su relación con sus seguidores. Gianola respondió: "Si ven mi Instagram van a ver que hace poco estuve en un crucero y había tres mil personas y me saqué setecientas fotos, todas muestras de cariño, de amor, de afecto, nunca tuve un problema ni una situación incómoda en la calle".

Antes de terminar la entrevista, Sposatto le preguntó sobre las denuncias en su contra. "A una extorsión", afirmó Gianola. "Está claro que a una extorsión, desde el año 2017 que la primera denunciante me extorsionó y como no me pudo sacar plata un año y medio después me denunció por abuso. Esa es la historia", explicó. Cuando el cronista mencionó la venta de su casa, Gianola respondió: "Sí, seguro que sí. Los abogados se complotaron entre sí y algunos periodistas". Luego, arrancó su vehículo.