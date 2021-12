El actor argentino Fabian Gianola será indagado por denuncias de abuso sexual y violación

El actor argentino Fabián Gianola fue citado a declarar este viernes en el marco de una causa penal en la que se lo denuncia por abuso sexual y violación. La causa especifica que se trata de seis hechos diferentes, y fue impulsada por dos excompañeras del actor, Fernanda Meneses y Viviana Aguirre.

Según publicó Página/12, la citación está pautada para este viernes a las 10 de la mañana y podría depararle a Gianola entre ocho y veinte años de prisión.

"En 2011, cuando esta mujer se estaba separando, aprovechando su vulnerabilidad emocional, Gianola la sometió sexualmente. Hubo un aprovechamiento, una negativa de la mujer", indica, por ejemplo, la denuncia que involucra a Aguirre, quien, por otro lado, habló de lo sucedido en el programa Nosotros a la mañana, de El Trece.

“En lo personal es una basura, un tipo que lamento haber conocido y no quiero ver nunca más en mi vida. En pleno aire te manoseaba. Él era el toquetón que te agarraba fuerte y te toca las partes con las manos”, aseguró al aire.

“Al principio era como que te acariciaba la espalda, pero después era otra cosa. Iba avanzando a medida de que una no le ponía los límites. Me gustaba ir a trabajar, pero la pasaba mal. Tenía que correr la cara cuando me daba un beso, y me lo daba en la oreja, en el cuello”, sumó.

Mientras tanto, Meneses aseguró que Gianola le "puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director" en 2015 cuando ambos eran parte del elenco de la obra El kiosquito de Fabián. También denunció que en otras ocasiones la acosó frente a su pareja y delante de otras funcionarias del ciclo que ambos compartieron en el canal Nueve, Hoy ganás vos.

Fue allí también la última vez que, según la denunciante, Gianola intentó abordarla. Meneses asegura que en su camarín forcejeó con ella, la besó y pocos días después fue despedida del programa.