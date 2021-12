Luis Alberto Carballo no saldrá en carnaval tras una polémica entrevista: "se me fueron las ganas"

El conductor Luis Alberto Carballo anunció esta semana que no formará parte del Carnaval 2022. Según se había informado en la previa, el comunicador participaría de la fiesta como parte del elenco de Zíngaros, pero tras una entrevista que trajo polémica en redes, decidió bajarse.

Según le confió al periodista Julio Ríos en el ciclo de Youtube Charlando con Julio Ríos, la baja se debe a una entrevista que mantuvo con el líder de la murga Sociedad Anónima, Carlos Barceló, por la que recibió varios comentarios en redes que le provocaron malestar.

Varios usuarios criticaron la manera en la que el conductor manejó el intercambio, en el que Barceló, identificado con la izquierda, realizó varias críticas al gobierno, al que Carballo ha manifestado en otras oportunidades haber votado.

“Mucha de la gente que me sigue, me mira, no comparte lo que pienso. Pero estoy para otra cosa en la televisión, en los medios. No hago un programa político. Circunstancialmente, como pasó la otra vez, se habló de política. Y es más: se habló de política a partir de un hecho artístico, porque todo comenzó con un debate acerca de si el carnaval estaba politizado”, comentó el comunicador, en referencia a las críticas que recibió por no "frenar" algunos de los argumentos de Barceló.

"Yo no tenía que debatir con él, eso es lo que la gente no entiende. Yo a Carlos lo conozco desde hace muchos años, y le hago una pregunta que derivó a muchísimas otras cosas. Yo en algunas le decís 'mirá, creó que no es tan así', pero sin ánimo de debatir. Creo que lo que dijo no es tan como lo dijo, pero no sentí que era el momento de debatir. Y mucha gente aprovechó para pegarme feo, cosa que tampoco me afectó mucho en su momento, pero me di cuenta de que estamos pasando por un momento donde nos estamos dividiendo peligrosamente. No quiero utilizar grieta porque está muy patentada en Argentina, pero es una lástima que nos pase a nosotros", agregó.

"Soy blanco, pero no soy hincha. Hincha soy de Peñarol, no del Partido Nacional. Ser hincha en un partido político no está bueno porque perdés la objetividad. Soy blanco porque comparto ideales, pero no necesariamente tengo que compartir decisiones. Y puedo decirlo al aire o con amigos. Esto no es fútbol, es diferente".

Luego, a la pregunta de si volverá a salir en Carnaval, Carballo concluyó: "Todavía está en duda. No creo que salga. Si bien tengo una charla pendiente con una persona con la que tengo que hablarlo, no tengo ganas. No tengo ganas de escuchar cosas que no quiero escuchar. Más que yo, que mi madre que estuvo internada y tiene 80 años, se preocupe por esas cosas. No quiero pasar un mal rato ni perjudicar al conjunto".