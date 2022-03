El actor argentino Fabián Gianola fue embargado y procesado por abuso sexual

El actor argentino Fabián Gianola fue procesado por abuso sexual simple en el marco de una causa que se arrastra desde diciembre del 2021, cuando fue acusado y denunciado por dos de sus excompañeras de trabajo.

En aquel momento se habían desestimado las acusaciones por falta de mérito, pero este lunes se conoció que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional argentina revocó la desestimación, y lo procesó por tres hechos de abuso sexual simple. Según informó La Nación, el anuncio de la Justicia argentina llegó tras la denuncia en su contra de la locutora Viviana Aguirre.

Gianola también fue embargado por 800 mil pesos.

Según la resolución judicial, se dispuso "el procesamiento sin prisión preventiva” del actor por el “delito de abuso simple reiterado” denunciado por Aguirre. Además, se pautó la “prohibición de mantener contacto mediante cualquier vía con la víctima”.

Además de Aguirre, la causa contra Gianola también había sido impulsada por otra de sus excolegas, Fernanda Meneses.

Las denuncias

"En 2011, cuando esta mujer se estaba separando, aprovechando su vulnerabilidad emocional, Gianola la sometió sexualmente. Hubo un aprovechamiento, una negativa de la mujer", indicaba en diciembre la denuncia que involucra a Aguirre, quien, por otro lado, habló en aquel momento de lo sucedido en el programa Nosotros a la mañana, de El Trece.

“En lo personal es una basura, un tipo que lamento haber conocido y no quiero ver nunca más en mi vida. En pleno aire te manoseaba. Él era el toquetón que te agarraba fuerte y te toca las partes con las manos”, aseguró al aire.

“Al principio era como que te acariciaba la espalda, pero después era otra cosa. Iba avanzando a medida de que una no le ponía los límites. Me gustaba ir a trabajar, pero la pasaba mal. Tenía que correr la cara cuando me daba un beso, y me lo daba en la oreja, en el cuello”, sumó.

Meneses, en tanto, relató que Gianola le "puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director" en el año 2015 cuando ambos eran parte del elenco de la obra El kiosquito de Fabián. También denunció que en otras ocasiones la acosó frente a su pareja y delante de otras funcionarias del ciclo que ambos compartieron en el canal Nueve, Hoy ganás vos. Meneses asegura que en su camarín forcejeó con ella, la besó y pocos días después fue despedida del programa.

En el momento en que las denuncias se habían desestimado por falta de méritos, Aguirre habló con los medios argentinos y aseguró que la resolución la había hecho sentirse "de nuevo violada".

“Desde el año ‘93 este tipo viene abusando sexualmente”, aseguró en la pantalla de América.

En la audiencia donde fue indagado en diciembre, Gianola no quiso declarar. Más tarde, el intérprete presentó un escrito negando las denuncias.

“Niego enfática y categóricamente todos y cada uno de los hechos que se me imputan en este proceso, tanto los referidos por Meneses, como los descritos por Aguirre. Los siete hechos que se han puesto en mi conocimiento en el momento de llevarse a cabo el acto procesal referido en el punto anterior no han ocurrido y soy completamente inocente de dichas imputaciones. Entiendo el móvil por el que dos personas inescrupulosas, luego de relacionarse laboralmente conmigo y no habiendo obtenido que el crecimiento que ambicionaban, buscaron instalarse en los medios de comunicación para acceder a mayor fama a partir de estas mendaces denuncias que me perjudican en forma integral”, se podía leer en el texto presentado ante la Justicia.