Falleció el excanciller argentino Héctor Timerman

El excanciller Héctor Timerman murió en la madrugada de este domingo a los 65 años, como consecuencia de un cáncer de hígado que padecía desde hacía varios años.

Timerman estuvo al frente de la cancillería entre junio de 2010 y diciembre de 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner.

En julio de este año, le tomaron declaración indagatoria en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, en la que estaba acusado por encubrimiento del atentado a la AMIA, según Infobae.

Por el avanzado estado de su enfermedad, Timerman había declarado de manera anticipada desde su casa aunque con complicaciones, con una voz pausada. "Lo lamento, pero es día a día. Además de cáncer tengo otras enfermedades", había expresado el 13 de julio. "Cada vez tengo menos fuerzas y quiero demostrar quién miente y quién dice la verdad", publicó un día antes en su cuenta de Twitter, consignó el portal argentino.

Timerman fundó el diario La Opinión, también fue periodista y magíster en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia. Escribió para los diarios The New York Times, Los Angeles Times, Newsweek y The Nation. En Argentina, cofundó las revistas Tres Puntos y Debate, escribió para revista Noticias y Ámbito Financiero, y condujo un programa de entrevistas Diálogos con Opinión. Además, fue embajador argentino en Estados Unidos.

