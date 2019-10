Familia de María cree que "hay connivencia" entre pediatra de la niña y su padre

En un video de la última audiencia del juicio oral por guarda y custodia de la hija de María Ugarte (que este viernes fue entregada a su padre, a quien la jueza decidió darle la tenencia), se ve cómo su pediatra dijo no recordar ni reconocer un informe que firmó en 2013, en el que señalaba que la niña presentaba "lesiones puntiformes en labios mayores". El video fue difundido por Intersocial Feminista y publicado por Montevideo Portal.

En la audiencia realizada a fines de setiembre, en la que se citó como testigo a la pediatra estaban presentes el abogado de María, el padre de la niña (quien trabaja como técnico radiólogo en el mismo hospital que la pediatra), la fiscal del caso, la abogada del padre y la jueza. Tras esa audiencia la jueza decidió quitar la tenencia de la niña a María y entregarla a su padre.

La tía de María Ugarte, María Laura Michelini, dijo a El Observador que habían visto el video y piensan que "hay connivencia entre el padre y la pediatra". "Tienen relación de amistad, de trabajo y no sé si es que no se le pasó por la mente porque era su amigo, o si en realidad sabiendo que la situación era esa, no la denunció".

Concretamente, en el video de la audiencia se ve cómo el abogado de María, Mario Guerrero, revisa la historia clínica y le pide a la pediatra explicaciones acerca de las lesiones vaginales que le detectó ese año.

Con la historia clínica en sus manos, la pediatra respondió: "Está escrito, se ve y soy yo (quien firma). Pero, en cambio, no está la receta hecha y la verdad es que no recordaba en ningún momento esta (...)."

El abogado le pregunta cómo valora estas lesiones, a lo que la pediatra respondió: "Desconozco y no recordaba este hecho". La jueza, por su parte, le preguntó si reconocía el informe. "Es una nota escrita en el curso clínico de esta niña, pero en absoluto recordaba esto", contestó la pediatra.

Por su parte, el abogado le preguntó a qué podían obedecer las lesiones puntiformes, y si podía tratarse de contagio, pero el video finaliza cuando la jueza le responde: "Letrado, le está diciendo que no lo recuerda".

Michelini, tía de María, dijo que también le llama la atención "que no se haya tratado de ahondar en eso y que la jueza lo pase por arriba y le termine dando la tenencia al padre". "Ella (la pediatra) dice no recordar y el abogado le insiste y la jueza le dice que no le insista más porque no recuerda, pero era un elemento muy importante para descifrar cuando estamos en una audiencia por estas razones", añadió.

En ese fragmento de la audiencia, la pediatra también es interrogada acerca de una "doble fisura anal" que figuraba en los documentos: "Sí recuerdo que había una fisura anal y que en ningún momento se pensó que esto era una fisura anal provocada por ningún tipo de agresión", respondió la doctora.

Sobre este punto, Michelini subrayó: "Llama la atención que no se hubiera iniciado un protocolo por probable abuso sin acusar a nadie si se ven dobles fisuras anales y lesiones a nivel genital de labios". Por su parte, la hermana de María, Ana Ugarte, dijo que la audiencia en cuestión "fue una vergüenza".

La pediatra también reconoció que tuvo conversaciones por Whatsapp con María Ugarte, con quien dijo haber tenido una relación "más cercana" de la que se suele tener con los pacientes.