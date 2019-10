La familia de María denuncia que perdió el contacto con la niña

Horas después de que María Ugarte entregó a su hija a la policía catalana para cumplir con la sentencia que le daba la tenencia de la niña al padre, la familia de la mujer denunció que perdió todo contacto con la menor y que no saben cuál es su paradero. La tía de la madre, María Laura Michelini, aseguró a El Observador que lo último que supo la familia, a través de fuentes extraoficiales, es que la niña había llegado a la comisaría de Vielha, en Cataluña, donde reside el padre. “No sabemos dónde está, con quién va a dormir ni quién está con ella”, agregó Michelini, quien aseguró que la niña “no quería ver al padre”.

Luego de entregar a la niña de siete años a las autoridades, la madre se descompensó y tuvo que ser atendida en un hospital público de Barcelona. Según el régimen de visitas que dispuso la justicia española, la madre podrá ver a la niña una vez por semana y por unas horas. Sin embargo, no hubo ningún acuerdo respecto a la comunicación entre ambas familias. Agregó que con el padre no hay diálogo, ya que todo se hace a través de abogados.

Michelini destacó la labor de la cancillería uruguaya, así como del consulado en Barcelona, donde la madre y la niña recibieron atención y alojamiento en los últimos días.

El ministerio de Relaciones Exteriores emitió este viernes un comunicado en el que informó que la madre entregó a la niña de forma “voluntaria”, cumpliendo con la sentencia del Juzgado de Primer Turno de Vielha. Además, agregó en el escrito que la cancillería, a través de sus servicios especializados, “continuará brindando protección a sus nacionales en el marco de la Convención de Viena de Relaciones Consulares, considerando además en este caso los principios recogidos en la Convención de los Derechos del Niño”.

AFP

En el caso llegó a intervenir la relatora especial sobre la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas, Dubravka Šimonović, quien envió una carta al gobierno de España luego de que María y su hija permanecieran una semana en el Consulado uruguayo de Barcelona.

La intervención se dio en respuesta al pedido de la Red uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y de la Intersocial Feminista, quienes redactaron una queja frente a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

El documento, según informó El País, pide que la situación judicial se revise por otro tribunal que “garantice los derechos humanos” antes de que “se entregue a la niña al padre de forma forzada”.

En tanto, el PIT-CNT emitió un comunicado en el que solidarizó con la situación de la niña. La central de los trabajadores también manifestó que “ni la justicia uruguaya ni la española supieron garantizar la seguridad de su madre y su hija”.

Por último, el PIT-CNT saludó a la Intersocial Feminista por su labor, la ONU por el comunicado y a los colectivos feministas por rodear el Consulado uruguayo señaló que “la violencia intrafamiliar es un flagelo constante”. El texto finalizó con el hashtag #MaríaNoEstaSola, primero en tendencias de Twitter este viernes.

La declaración del padre

El padre de la menor, Pablo Santos, declaró a Telemundo que desea que la niña tenga una “relación sana”, tanto con él como con la madre. “Estoy ilusionado. Tengo una mezcla de sentimientos, pero me estoy conteniendo un poco porque quiero ver cómo está la nena”, dijo el hombre este viernes al mediodía, horas después de que la menor fuera entregada a la policía. “Obviamente va a ser fuerte para mí también, pero estoy tratando de mantener la serenidad lo más posible y el control. (...) No quiero que ella me vea muy afectado emocionalmente”, agregó el hombre, que había sido acusado por su expareja de haber abusado sexualmente de la niña mientras vivieron en España hasta mediados de 2016, además de violencia doméstica.

Ese año la mujer viajó con la hija de ambos a Uruguay para visitar a su familia, pero decidió no retornar. Entonces Santos inició un juicio por la restitución internacional de su hija, y el caso llegó en Uruguay hasta la Suprema Corte de Justicia, que ordenó en junio de 2018 que la niña volviera a su país.

Leonardo Carreño

Allí comenzó un nuevo juicio en el que se disputó la tenencia de la menor, que la jueza Cristina Marrero Pérez resolvió en favor del padre en una sentencia emitida el 30 de setiembre. En ese dictamen, se desestimaron pericias realizadas por el INAU en Uruguay que habían definido que las mujeres sufrieron violencia doméstica durante “largos años”, así como la acusación sobre abuso sexual. Por contrapartida, se realizaron nuevas pericias en el país ibérico, que definieron que existía un “un alto riesgo para la menor” si la niña continuaba viviendo con la madre y por eso fue otorgada la tenencia al padre.

“Yo estoy en la misma casa, le preparé juguetes y cosas que tenía...”, dijo Santos. “Me están diciendo los psicólogos, la gente, que va a ser duro, sobre todo por el cambio, pero creo que va a ser más sencillo de lo que se puede suponer de antemano”, agregó Santos.

La entrega se dio una semana después de la primera sentencia, ya que el fallo sostenía en un artículo que el consulado uruguayo en Barcelona debía ejecutar la orden, cuando las normativas internacionales a las que está suscripto Uruguay establecen que un consulado no puede ser “el brazo ejecutor de una sentencia judicial del país”, explicó en su momento el canciller Rodolfo Nin Novoa.