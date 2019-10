Frente Amplio aprovecha flancos de Lacalle Pou para pegarle

Daniel Martínez camina sobre el cuadrilátero ante la atenta mirada del público. No lleva guantes ni tiene quien le haga de sparring, pero cualquiera de los presentes puede imaginar al nacionalista Luis Lacalle Pou arriba del ring. Cada crítica al candidato opositor es celebrada con un alarido, con un grito de gol, con aplausos.

A casi dos semanas de la elección nacional, el Frente Amplio reduce su repertorio a dos movimientos. Por un lado, la defensa de 15 años de gobierno y las propuestas para “hacerlo mejor” si le tocan cinco más. Por otro, y en no menor intensidad, los ataques al principal desafiante por el sillón presidencial.

El oficialismo sabe que Lacalle Pou es el rival a vencer y por eso aprovecha cada punto flaco o paso en falso del líder nacionalista –cuya estrategia es reducir los errores a un mínimo– para asestar golpes al mentón.

Por eso todo lo que haga o diga Lacalle Pou es materia prima para el contraataque. Propuso un proyecto de ley de urgente consideración y el Frente lo acusó de imponer una “agenda oculta” y de querer saltearse la discusión parlamentaria. Azucena Arbeleche contó que le pidió tiempo a las calificadoras de riesgo y el Frente dijo que eso era faltarle el respeto a la institucionalidad. Lacalle habló en un libro sobre su posición favorable a establecer cupos en la universidad pública, y el Frente cuestionó que quisiera reducir la educación terciaria a una élite.

Luego de que El Observador informara que el candidato blanco había definido que sus asesores no dieran más entrevistas hasta la elección, el oficialismo encontró otro hueco donde golpear, y las críticas no se hicieron esperar.

Martín Tocar

En la mañana de este viernes, Daniel Martínez dio una conferencia de prensa junto a sus asesores Rodrigo Arocena y Gabriel Quirici (educación), y soltó una carcajada prolongada cuando el exrector de la Udelar aludió a la decisión del comando nacionalista. “Cuando un capitán del cuadro le tiene confianza a su equipo no le pone mordaza”, dijo Arocena. Agregó que de nada sirve tener “una estrellita allá arriba y algún asesor al que después tienen que decirle que se calle la boca”.

Mientras Arocena cuestionaba a Lacalle ante las cámaras, otros asesores de Martínez recurrían a las redes sociales para pronunciarse en un sentido similar. Juan Voelker, uno de los referentes económicos del candidato oficialista, opinó que la decisión de Lacalle Pou “evita que la ciudadanía encuentre las grietas en el discurso del Partido Nacional”. Martín Vallcorba, integrante del Ministerio de Economía y también miembro del equipo económico del candidato, señaló que la actitud era digna de “cuadro chico”.

Otras voces en la izquierda insistieron en la consigna de un “programa oculto” en el Partido Nacional. El presidente del Frente Amplio Javier Miranda dijo que efectivamente hay una “agenda oculta” en la oposición, y planteó que la decisión del PN les “preocupa” porque “quita espacio para el debate de ideas en la sociedad”.

“Es retirar equipos y no salir a conversar respuestas. Nuestros asesores sí lo hacen”, afirmó. Según Miranda, el FA “invitó a debatir” a asesores nacionalistas pero “no aceptaron”. “Rehuyen el debate. Hemos planteado reiteradamente, tanto en seguridad como en economía dar estos debates pero no hemos tenido respuesta”, añadió.

Martín Tocar

En un acto en Maldonado en la noche de este viernes, el candidato frenteamplista reunió todas las críticas en una frase: "Entre que no ha tirado propuestas en el debate, entre que ahora les dice a sus asesores que no abran la boca, y con esa ley de urgencia con 300 artículos que propone, yo me pregunto ¿qué se está votando? Es una verdadera incógnita", afirmó Martínez.

Ramón Méndez, coordinador programático del comando frenteamplista, dijo a El Observador que habían recibido ofertas periodísticas para debatir y que ellos estaban dispuestos a hacerlo. “El comando del FA definió que yo podía debatir con Pablo da Silveira por ejemplo, en calidad de coordinadores de programa”, señaló.

Si bien afirmó que tenían algunos “indicios” de la estrategia de los nacionalistas, Méndez sostuvo que les generó “gran sorpresa”. “Para nosotros hay dos posibilidades. O no confía en sus asesores –que sería tremendo, porque no estarían preparados para gobernar–, o hay una agenda que no se quiere mostrar”, argumentó.

Lacalle: “Tenían que agarrar algo para pegarme”

Lacalle Pou dijo este jueves que las críticas recibidas por sus comentarios acerca de los cupos universitarios se deben a que el FA debía “buscar algo” para criticarlo. “Lo que pasa es que tenían que agarrar algo para pegarme. Tienen la costumbre de que cada vez que digo algo, buscan algo para pegarme”, remarcó. Según dijo, lo expresado en el libro “no es una propuesta”.

Sin embargo, ello no bastó para agotar los cuestionamientos de los frenteamplistas. Este viernes Arocena dijo que “fue la dictadura” la que impuso cupos para la universidad y que ese tipo de medidas responden a visiones “elitistas y antidemocráticas”.

Lacalle también se refirió públicamente a la decisión de que los asesores no otorguen entrevistas. “La regla ahora es concentrar en el candidato a presidente y la candidata a vicepresidente, y eventualmente en la coyuntura volver a abrir a los técnicos a materias específicas”, señaló.

Méndez, por su parte, dijo que “es razonable que se enfoquen en la fórmula”, pero que “ello no implica que los asesores no puedan participar del debate”.