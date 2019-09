Federico Rodríguez dispersó el 100% de los Potros del Chimango

En la jornada del sábado 28 el equipo de Federico Rodríguez Negocios Rurales remató el 100% de los Potros de Estancia Chimango en el local Conventos, de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, en Melo.

En diálogo con El Observador, Federico Rodríguez, director de la firma rematadora, informó que fue una venta muy dinámica y con muchísimo pique.

Las hembras promediaron US$ 2.783, los machos castrados US$ 1.026 y los padrillos US$ 2.070. A su vez, el valor máximo de las ventas fue US$ 5.400 por una hembra.

Además el rematador destacó que la jornada de prepique –realizada el viernes 27– fue acompañada por un gran marco de público y aseguró que es una actividad “ideal” para evacuar dudas en forma distendida.

“La cabaña brinda en esa jornada muchísimos beneficios y descuentos y gracias a ello se pudo dispersar la oferta para varios departamentos del país”, dijo.

Promedios

Precios en dólares.