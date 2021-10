Fedorczuk y Ostojich le vuelven a arbitrar a Peñarol tras los errores ante Boston River y Fénix

Peñarol recibirá en el Estadio Campeón del Siglo a Montevideo City Torque el miércoles a la hora 20.30 en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura luego de la derrota de este domingo por 1-0 ante Deportivo Maldonado.

Según se dio a conocer en la tarde de este lunes, el árbitro de ese partido será Daniel Fedorczuk quien el domingo fue quien estuvo a cargo de VAR en el Campus y no hizo que el juez Gustavo Tejera revisara dos jugadas por posible expulsión: un planchazo de Valentín Rodríguez a Lucas Núñez y una patada voladora de Federico Ramos a Gary Kagelmacher, al que impactó en la cabeza.

El otro error de Tejera, que salvo esas incidencias tuvo un correcto desempeño, fue no haber expulsado a Walter Gargano por una patada cuando tenía amarilla. Era una jugada de segunda amonestación (entrada temeraria) y por tanto el VAR no podía intervenir porque no se trató de una acción de roja directa (no hubo uso de fuerza excesiva como sí las hubo en las jugadas de Rodríguez y Ramos).

Además, Fedorczuk fue el juez de campo el 26 de setiembre entre Boston River y Peñarol por la tercera fecha del Clausura. En ese partido no cobró un penal por mano de Agustín Canobbio a favor del Sastre y cobró uno a favor del aurinegro por una polémica falta sobre Edgar Elizalde en una acción donde antes hubo una mano de un defensor de Boston River.

@CampeonatoAUF

Guzmán Rodríguez y Facundo Torres

Tras el partido, el lateral Leandro Lozano descargó su bronca en Twitter con una foto de la mano de Canobbio.

En la cuarta fecha del Clausura, Fedorczuk no fue designado para ningún partido, lo cual configura la velada forma en la cual los árbitros son sancionados por sus malas actuaciones.

Mientras tanto, el árbitro encargado del Video Assistance Refeee (VAR) ante City Torque, será Esteban Ostojich.

El pasado 17 de setiembre, en el marco de la segunda fecha del Clausura, Peñarol recibió a Fénix en el Estadio Campeón del Siglo y el árbitro fue el propio Ostojich.

El juez cometió un error importante en contra de los aurinegros cuando no vio un claro penal de Fabián Estoyanoff sobre Pablo Ceppelini, y finalmente el encuentro terminó igualado 0-0.

El capitán Walter Gargano cargó contra el arbitraje escribiendo después en su cuenta de Instagram: "Después piden código y respeto, que siempre los malos somos nosotros. Contra todos, vamo arriba Peñarol; Penal no, un poco más".

Este miércoles, Ostojch volverá a estar en el Estadio Campeón del Siglo y será el árbitro encargado del VAR.

Así se juega la fecha 7 del Torneo Clausura

Miércoles 20 de octubre

Rentistas - Villa Española

Hora: 10:15

Cancha: Complejo Rentistas

Jueces: Javier Burgos, Carlos Barreiro, Ernesto Hartwig, Fernando Falce. VAR: Leodán González y Diego Riveiro

Progreso - Deportivo Maldonado

Hora: 15:15

Cancha: Parque Paladino

Jueces: Esteban Ostojich, Horacio Ferreiro, Marcelo Alonso y Javier Feres

Plaza Colonia - River Plate

Hora: 17:30

Cancha: Parque Prandi

Jueces: Andrés Matonte, Nicolás Tarán, Gustavo Lisboa y Santiago Motta

Peñarol - Montevideo City Torque

Hora: 20:30

Cancha: Campeón del Siglo

Jueces: Daniel Fedorczuk, Pablo Llarena, Mathías Muniz, Daniel Rodríguez. VAR: Estena Ostojich y Mathías De Armas

Jueves 21 de octubre

Sud América – Cerro Largo

Hora: 11:00

Cancha: Jardines

Jueces: Leodán González, Sebastián Silvera, Daiana Fernández, Nicolás Vignolo

Boston River - Cerrito

Hora: 13:15

Cancha: Parque Artigas

Jueces: Christian Ferreyra, Andrés Nievas, Javier Irazoqui, Yimmy Álvarez

Fénix – Liverpool

Hora: 15:30

Cancha: Parque Capurro

Jueces: Gustavo Tejera, Agustín Berisso, Julián Pérez y Antonio García

Wanderers – Nacional

Hora: 20:30

Cancha: Parque Viera

Jueces: Andrés Cunha, Martín Soppi, Alberto Píriz, Diego Dunajec. VAR: Gustavo Tejera y Jonathan Fuentes