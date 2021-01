Felipe González, el golero que asombró al mundo del handball

Corría el año 2000 cuando Carolina Aguirre desembarcó en La Paz para formar un equipo de handball. En el Club Social La Paz no había pelotas ni camisetas. La cancha no estaba pintada ni tenía las medidas reglamentarias. Todo salió del bolsillo de los padres de los jugadores que se fueron arrimando para formar las categorías formativas.

Uno de los chiquilines que con el tiempo se unió al club, con 12 años, fue Felipe González, el golero de la selección uruguaya que asombró al mundo en el histórico debut de la celeste contra Alemania en el Mundial de Egipto.

Su actuación en el primer tiempo fue deslumbrante. Llegó a atajar cerca del 50% de los remates que le tiraron. Los suplentes de Alemania lo llegaron a aplaudir desde el banco. Y después del partido, el entrenador rival, una leyenda del handball islandés, Alfred Gilason, declaró: “Nos impresionó mucho su actuación, su primer tiempo fue excelente”.

González fue reconocido como el mejor jugador de la cancha, un logro histórico dentro de la ya de por sí histórica participación de los celestes.

IHF

Con el correr de los partidos (Hungría y Polonia) sus números se volvieron más terrenales, sobre todo teniendo en cuenta que juega contra profesionales y que la capacidad ofensiva de los rivales los hacen llegar a zona de definición en condiciones por demás favorables.

González, de 27 años, tiene una efectividad de 21% en el Mundial. Le tiraron 79 veces y atajó 17 pelotas.

“Fue una locura, me felicitaron desde muchas partes del mundo. Me dio mucha fuerza”, contó González a Referí desde Egipto.

Agustina Modernell, golera de la selección uruguaya que actualmente defiende a AC Life Style Handball Erice de Italia, siguió la actuación uruguaya desde Sicilia.

“Como parte del gremio tengo que confesarte que siempre miro y estoy más atenta a lo que hacen los arqueros que al resto del partido y creo que con Alemania particularmente se lució y obtuvo un enorme reconocimiento”, explicó en diálogo con Referí.

Petr David Josek / Pool / AFP

Fueron 10 atajadas ante 34 intentos de gol. Alemania le ganó a Uruguay 43-14.

Pipe, como lo conocen en el handball, mide 1,89 metros. “Eso no es una desventaja, el arquero titular de Alemania ronda los 2 metros, el de Hungría 1,95 m, pero el de España, que es muy bueno, también mide 1,89. Pipe creo que tiene una buena altura y agilidad. La técnica de los arqueros varía según la complexión física de cada uno, a partir de ello se va trabajando más en otros aspectos y la altura no significa una limitante en absoluto”, explicó Modernell.

Además de recibir muchas felicitaciones por sus redes sociales, a González le ofrecieron –a través de Instagram– la posibilidad de ir a jugar a Alemania.

“Es algo que me encantaría, pero lo pensaré más adelante. Primero hay que enfocarse en los partidos que vienen”.

21% de efectividad tiene González en lo que va del Mundial de Egipto. Contra Alemania atajó 10 de los 34 intentos. Contra Hungría salvó su arco en 3 de los 19 disparos mientras que ante Polonia detuvo 5 de 27 remates para un total de 17 atajadas sobre 79 intentos. El líder de la estadística, por ahora, es el portugués Humberto Gomes con 26 pelotas salvadas sobre 51 intentos, para una eficacia de 51%.

Uruguay debe enfrentarse por la segunda ronda contra España y Brasil, pero ya no tiene chances de avanzar a cuartos de final tras perder con Polonia. “Son partidos para aprender, para intentar jugar nuestro mejor handball posible y valorar cosas más allá del resultado. Batallar contra Alemania, Hungría y Polonia ya fue increíble”, dijo.

Su novia, Valentina Lagos, también juega al handball, en Bohemios, donde González integra el cuerpo técnico junto a Maximiliano Malfatti y Francisco Gallo.

¿Y si se van juntos? “Tengo familia en España, hemos tenido un viaje juntos por allá y nos enamoró Barcelona. Sinceramente sería un sueño poder probar vivir allá y más cumpliendo uno de sus propios sueños deportivos. Lo acompañaría sí, habrá que ver qué propuestas llegan y sobre todo de qué país, pero realmente me encantaría acompañarlo en un nuevo camino, y de no poder ser así me haría igual de feliz que él pudiera cumplir su sueño solo”, comentó Lagos a Referí.

IHF

De La Paz a El Cairo

Todo comenzó como un juego cuando González tenía 12 años. Entonces, también jugaba al fútbol y era muy bueno con las matemáticas. A los 16 decidió federarse en su equipo de La Paz.

“Cuando se sumó al equipo ganamos un tricampeonato en cadetes y juveniles”, contó Aguirre, la entrenadora que lo formó. En 2005 el Club Social La Paz se fusionó con Unión Shangrilá naciendo Unión La Paz.

“Para mí el orgullo más grande de todo es que en la selección hay seis jugadores formados en nuestro club que a diferencia de otros como Colegio Alemán o Scuola Italiana no tiene respaldo institucional y todo se hace a pulmón. Está Federico Rubbo que es de la primera generación de La Paz, después vinieron Felipe y Cristhian Rostagno. Andrés Viera se sumó desde Progreso. Nicolás Fabra empezó en la escuelita de Unión y Guillermo Millán es del proceso de Unión La Paz”, comentó Aguirre.

En 2012, González quiso dar un salto en su carrera y se fue a Colegio Alemán, el equipo más ganador del handball uruguayo.

Desde entonces disputó ocho federales y ganó siete. Fue el jugador más valioso de las finales en 2012, 2014 y 2016.

Ahora, inesperadamente, se metió en el radar del profesionalismo.

En Uruguay estudia licenciatura de Educación Física y planea completar la carrera el año próximo. Además de integrar el cuerpo técnico del femenino de Bohemios entrena al equipo de mami handball de Las Juanitas.

Ahora se traerá en las valijas la gran oportunidad de jugar en el exterior y ser profesional de su pasión. Se lo ganó con una actuación donde le robó palmas espontáneas a los jugadores de Alemania y elogios a su entrenador islandés.