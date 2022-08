Fénix-River se jugó con dos policías y a la salida se vandalizaron varios autos

El partido que River Plate le ganó el sábado a Fénix en el Parque Capurro por la cuarta fecha del Torneo Clausura terminó con incidentes entre las hinchadas.

Todo ocurrió sobre el final del juego y los protagonistas del violento hecho fueron un grupo de violentos que siguieron el juego desde el muro que da atrás de uno de los arcos sobre las viviendas que están a espaldas de la cancha de Fénix.

"Estábamos advertidos de que podía haber problemas. Los clubes recibimos una nota de parte de la Seguridad de la AUF de que este fin de semana la final entre Peñarol y Benfica iba a tener 750 policías y no iba a haber efectivos para el resto de la fecha. En Nacional-Wanderers hubo seis policías. Y a Fénix-River Plate fueron solamente dos", dijeron a Referí desde tiendas darseneras.

"Le pedimos a la Mesa Ejecutiva que nos fijara el partido el lunes o el viernes, pero no tuvimos una respuesta positiva", agregaron.

La fuente consultada relató los hechos: "Durante el partido, el comportamiento de las hinchadas fue normal. Desde Fénix se gritó varias veces 'a estos putos les tenemos que ganar', pero eso entendemos que es normal que se grite en las canchas. Los problemas no los generó la gente de Fénix sino un grupo de 10, 20 personas que estaban en el muro y que durante todo el partido se pasaron amenazando a la gente de River. Normalmente, cuando hay Policía hacemos la denuncia y la gente es retirada, porque son personas que están afuera y que no pagan entrada".

Sobre el final, y cumpliendo con las promesas realizadas, el malón se fue a los puntos de salida de los hinchas de River a emprender el ataque.

"Por los altoparlantes no se dijo en ningún momento que una hinchada tenía que salir después que la otra. Abrieron las dos puertas al mismo tiempo. Si hay Policía eso no es problema. Pero el grupo de violentos dio la vuelta y empezó a atacar a los hinchas con piedras. Entonces se dio la orden de que no salieran los hinchas de River. Solo uno bajó y lo agarraron entre varios y lo golpearon. Por suerte, los únicos dos policías que había actuaron con valentía y bajaron para disuadir y hacer que los agresores se fueran", expresó.

Cuando el grupo se iba comenzó a destrozar autos. Abollaron puertas, rompieron espejos y partieron parabrisas.

Uno de los autos vandalizados pertenece al fotógrafo Sergio Olivo quien denunció el hecho a través de su cuenta de Twitter.

Vengo a laburar, a pulmón porque hoy en día para hacer un peso con la fotografía deportiva está difícil. Al término del partido me encuentro con esto y una manga de inadaptados rompiendo los autos que hay al rededor, quien se hace cargo de la seguridad de estos encuentros? SIGUE pic.twitter.com/iGtspqzyFm — Sergio Olivo (@SergioOlivo20) August 20, 2022

¿Puede ser sancionado Fénix?

No. La Comisión Disciplinaria solo sanciona por responsabilidad objetiva de los clubes a los hechos protagonizados por hinchas dentro de los campos de fuera, pero no en las afuera de los escenarios.

Además, tal como se denunció desde River Plate, los hechos no fueron protagonizados por hinchas de Fénix sino por un grupo que estaba en las afueras del Parque Capurro.