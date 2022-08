Antonio Palma le contestó a su padre que lo acusó de generar violencia en Belvedere

El presidente de Liverpool José Luis Palma informó este domingo que denunció a la parcialidad de Nacional de actos provocativos en el estadio de Belvedere en ocasión del partido que ambos equipos jugaron el domingo pasado con triunfo del tricolor por 1 a 0. Y dijo que una de las personas que realizó gestos fue su propio hijo, Antonio Palma, dirigente de Nacional.

En declaraciones a Punto Penal que se emite en Canal 10, Palma habló de varios temas y dijo que de ahora en más los jugadores de Peñarol y Nacional deberán entrar por la tribuna cuando vayan a jugar en Belvedere y que los dirigentes deberán compartir la misma tribuna con los hinchas ya que nos les dará más el acceso que da a los vestuarios al que se accede por la misma calle (Julián Laguna) que lo hace el público local (pero por otro portón) ni tampoco el sector ubicado detrás del arco, contiguo a donde se ubica la parcialidad local con los bombos y las banderas.

“Por ser complacientes y generar una entrada especial para las entradas de Peñarol y Nacional a Belvedere y además darle un espacio que está en desuso, se generan problemas. Ese espacio que está entre los vestuarios y la cabecera de Liverpool genera problemas. Si los dirigentes no quieren estar con sus hinchas, que no vayan. Pero de aquí en adelante, ni Peñarol ni Nacional van a tener esas concesiones, porque me terminan generando problemas. Los dirigentes van a tener que estar con sus hinchas, porque ese espacio lo usan, si nos ganan, para provocarnos, cosa que ocurrió y que hemos denunciado, bastantes y repetibles. Anecdótico: mi hijo revoleó la camiseta de Nacional al terminar el partido. Bueno, que la revolee con sus hinchas, pero no a cinco metros de los míos, porque eso genera violencia. A partir de ahora, que lo sepan los dirigentes", dijo Palma.

El mensaje directo contra su hijo Antonio Palma, dirigente de Nacional desde la presidencia de José Luis Rodríguez, fue contestado inmediatamente.

Esto escribió Antonio Palma en su cuenta de Twitter: