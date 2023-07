Fernando Marguery y la interna de Esta Boca es Mía en Canal 12: "El vínculo con Victoria Rodríguez ya no es tan bueno"

Fernando Marguery, panelista de Esta boca es mía, se refirió a su relación con la conductora del ciclo de Teledoce, Victoria Rodríguez, y aseguró que el vínculo con su colega "ya no es tan bueno".

También habló sobre las recurrentes polémicas y discusiones que tiene al aire en el ciclo de debate, y aseguró que hay dirigentes del Frente Amplio "que no quieren ir al programa" cuando él está en el panel.

Gracias al levantamiento del histórico veto que impedía a figuras de un canal privado de televisión abierta concurrir como invitados a programas de otras señales, Marguery fue invitado a Sonríe, te estamos grabando en Canal 10, y fue entrevistado por los conductores Noelia Etcheverry, Rafael Cotelo e Iñaki Abadie.

Marguery aseguró que lo que se ve en Esta boca es mía "no es un personaje". Y agregó: "no soy muy calentón, pero si alguien miente yo salto. Me molesta que me mienta cualquier entrevistado, me enoja de verdad", afirmó. "En las pausas a veces sigue el enojo y las discusiones, pero no con los panelistas, con invitados sí".

Si bien el periodista aseguró que "tuvo problemas con panelistas que ya no están, con los que están ahora no", se refirió en más profundidad a su relación laboral con la conductora del programa: "El vínculo con Victoria ya no es tan bueno. No es malo, pero antes fue mejor".

Marguery explicó el pedido que le hizo Rodríguez: "Varias veces me pidió por favor que bajara el tono. Es divina y gran conductora, pero ella tiene un rol muy complicado, y conmigo es difícil".

Fernando Marguery y su pelea con Fernando Pereira: "vino predispuesto"

Esta semana, el panelista se cruzó al aire con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, al discutir sobre las bases del programa del partido para las elecciones de 2024.

"Pereira sabía y vino predispuesto" a la confrontación, aseguró Marguery. "También me pasó con (el senador, Daniel) Caggiani, que vino con los tapones de punta".

"Pereira dijo que hay varios dirigentes del Frente Amplio que no quieren ir a Esta boca es mía cuando estoy yo, eso a mí me importa un rábano, será un problema para la producción que por ahí quiere tener a cierto invitado y no puede. Pero no sé si es así", agregó.

Consultado sobre si se pelearía a golpes en caso de que la situación escalara, Marguery dijo: " Si tengo que ir a las manos me voy, pero no creo que pase. Son dirigentes políticos".

Y luego disparó: "Se ha degradado mucho la presidencia del Frente Amplio, pensé que (Javier) Miranda era el final, pero se puede caer más bajo".

Aquí les dejo la participación de @fmarguery en Sonríe, Te estamos grabando @sonrieteg.

Programa que se emitió hoy 19/07/2023 por @canal10uruguay. pic.twitter.com/sEcc29o4mV — 🇺🇾🇦🇷 Diego Ⓜ️oreira 🇺🇾 (@DMoreirauy) July 20, 2023

El panelista contó además que en las notas de su teléfono recopiló 50 insultos que le hicieron a través de las redes sociales. "Algunos son muy creativos", bromeó. "Llegué a 50 y ahí paré".