Fernando Pereira cuestionó investigación de Interior tras denuncia de Gabriel Pereyra

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, cuestionó la investigación de urgencia que llevó adelante el Ministerio del Interior para determinar si existió una orden de Inteligencia Policial de investigar al periodista Gabriel Pereyra.

"A mí no me parece que en seis o siete horas se puede llegar a la conclusión de que no hubo ninguna orden de seguimiento, porque esto no condice con una investigación seria”, argumentó este martes en Doble Click (Del Sol).

"Una investigación administrativa sensata, seria, responsable, lleva más tiempo, lleva hablar con todo el mundo, lleva hablar con toda la gente que participa en el equipo de Inteligencia. Entonces, me da la impresión de que no se tomaron el tiempo debido para aclarar una circunstancia que a todas luces por lo menos luce como sospechosa”, sostuvo Pereira.

Este lunes, en Informativo Sarandí, Pereyra contó que existió una reunión en la que el jerarca de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, Álvaro Trinidad, trasladó la necesidad de iniciar tareas de vigilancia sobre Pereyra. Dicho encuentro, según la información aportada por Sarandí, se produjo el pasado jueves 22 de setiembre en el edificio donde funciona la dependencia, en Maldonado y Paraguay.

Sin embargo, el Ministerio del Interior concluyó: "En ningún momento de este encuentro, ni en ninguna otra oportunidad, fue tema y comentario el periodista Gabriel Pereyra y tampoco se impartió ninguna orden de vigilarlo y seguirlo a él o a cualquier profesional de los medios".

El presidente del FA, por su parte, consideró que “la investigación debería ir mucho más a fondo". "Espero que el Ministerio del Interior la continúe”, manifestó el exsindicalista.

Pereyra aseguró este martes que no denunciará ante Fiscalía a las autoridades de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial. "No tengo ganas de hacer perder el tiempo al fiscal en un asunto muy difícil de mostrar. Si había algún mensaje, lo deben haber borrado", explicó en Informativo Sarandí.

Escuchas al sindicato policial

El líder del partido opositor recordó también "el sindicato de policías dice tener indicios de que tienen escuchas no legales en sus celulares o en sus comunicaciones".

El dirigente del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Ricardo González, dijo a El País: "Desde la semana pasada recibimos por parte de compañeros que se estaban dando situaciones de escuchas telefónicas. Nos parece una situación gravísima y requerimos investigación urgente". El sindicato le pidió una reunión al respecto al titular de la cartera, Luis Alberto Heber.

"Durante 20 años negaron que había espionaje en democracia", afirmó el presidente del FA.

"Entre el ’85 y el 2005 quedó claro que hubo espionaje en el Uruguay a partir de una investigación del fiscal Rodríguez, que no pudo imputar delitos sencillamente porque los delitos prescribieron, pero dejó en evidencia que durante 20 años en el Uruguay se seguía dirigentes sindicales, políticos, organizaciones, incluso se infiltraron organizaciones", señaló Pereira.