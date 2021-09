José Lorenzo López dijo que le sugirieron a Pereira que se tomara licencia y él planteó "otra estrategia"

Dirigentes del PIT-CNT pidieron este martes al presidente de la central sindical, Fernando Pereira, tomarse licencia por un tiempo hasta que se resuelva su ya anunciada candidatura por parte de diversos sectores para postularse como presidente del Frente Amplio (FA). El referente sindical respondió que tiene "otra estrategia pensada", pero que de todas formas aceptaba el planteo, según contó el dirigente José Lorenzo López.

Tal y como informó El Observador, el secretario general de COFE e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT dijo que la gremial planteó a Pereira "dar un paso al costado" –en una reunión de la que también participó el dirigente Richard Read– mientras se termina de dilucidar una situación "mediática", que, a su parecer, borra de la agenda pública temas de relevancia para los sindicalistas, como el paro general previsto para el 15 de setiembre, la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración y el congreso del PIT-CNT que se realizará en dos meses, y se concentra en una candidatura que es "incompatible" con su cargo.

"Conversamos con él que nos parecía que en un momento tan complejo como el que estamos viviendo (...) hay temas que deberían ser centrales en la agenda del PIT-CNT y lamentablemente, por toda esta situación que se ha generado, hoy no están siendo los temas de agenda en la opinión pública", dijo en diálogo con Informativo Sarandí.

"No fuimos a exigirle absolutamente nada, sino a conversar con él y a plantearle nuestro punto de vista respecto a la situación que se está generando, en la que varios sectores del FA lo están promoviendo para ser el presidente de esa fuerza política", agregó.

En ese sentido, entienden, el protagonismo de Pereira –por la asonada candidatura– cobró relevancia en los medios y dejó a un lado cuestiones "centrales". Si bien la postulación es "absolutamente legítima" y no fue cuestionada, los dirigentes señalan que para respetar el estatuto sindical debería tomarse licencia y abandonar provisoriamente el cargo hasta tener una respuesta de su situación.

"Nos parece que desde el punto de vista estatutario del PIT-CNT y de preservar la herramienta sindical lo mejor para nosotros sería que él pudiera tomarse una licencia, terminar de dilucidar ese tema de una manera menos mediática y a partir de allí tomar la decisión que tenga que tomar", amplió López.

El secretario dijo que la sugerencia ya fue planteada y que Pereira respondió con otra "idea". "Él nos dijo que tenía otra estrategia pensada, pero que de todas maneras agradecía el planteo y que lo iba a evaluar con sus compañeros".

Las apuestas de distintos sectores del FA por el nombre del sindicalista reafirmaron la postura del secretariado: "Hay pronunciamientos concretos de varios sectores del FA, con nombre y apellido del compañero y haciendo referencia a su trayectoria como referente del PIT-CNT. Está claro que cualquier periodista que le haga una nota a Fernando Pereira, por más que le pregunte sobre los temas centrales del PIT-CNT, este tema (por la candidatura) va a estar presente. De hecho, ha sido así en los últimos días".

"Le planteamos como sugerencia que se tomara unos días y, en todo caso, (que) cuando tenga la decisión la comunique", sostuvo y explicó que ocupar ambas funciones es "incompatible".

"No solo no se debe utilizar su condición de dirigente, sino que no se debe dejar utilizar, y todos los pronunciamientos de los diferentes sectores partidarios del FA hacen mención a su condición de presidente del PIT-CNT. Creemos que hay una violación al estatuto que debería tenerse en cuenta", dijo.

"Es incompatible que ejerza los dos cargos. Debería tomar, en principio, una decisión previa rápidamente hasta tener en claro qué es lo que va a hacer", añadió.

Ante la eventual posibilidad de que Pereira se desvincule del cargo, López opinó sobre la figura de Read para suplantarlo. "Es parte de nuestra corriente de opinión. Si Richard quisiera presentarse, tendrá el aval de su sindicato. Habrá que verlo, todavía es muy apresurado definir cómo se va a transitar ese momento cuando estamos a 60 días del congreso".