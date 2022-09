Gabriel Pereyra no denunciará en la Justicia orden de vigilancia en su contra

El periodista de VTV y Radio Sarandí, Gabriel Pereyra, dijo que no denunciará ante Fiscalía a las autoridades de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, por las tareas de vigilancia que asegura iniciaron en su contra, luego de que el Ministerio del Interior concluyera –tras una investigación de urgencia– que no existe evidencia de que se dictó una orden de ese tipo.

"No voy a ir a hacer la denuncia en Fiscalía. No tengo ganas de hacer perder el tiempo al fiscal en un asunto muy difícil de mostrar. Si había algún mensaje, lo deben haber borrado. Es difícil demostrar esto pero estoy convencido de que las fuentes que me mostraron esto me dijeron la verdad", explicó Pereyra en el comienzo del programa Informativo Sarandí (Radio Sarandí) de este martes.

“El tercer jefe del Servicio de Inteligencia policial ordenó tareas de vigilancia y seguimiento sobre mi persona”, fue lo que denunció en Twitter el pasado domingo el periodista. En ese tweet también puntualizó que tanto el presidente Luis Lacalle Pou como el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, estaban enterados de la situación y "deslindaron responsabilidad".

El presidente y el ministro Heber, informados, deslindaron responsabilidad. Nunca desconfié de ellos. Los detalles mañana en @RadioSarandi690 y @vtvnoticiasuy — Gabriel Pereyra (@Gabrielhpereyra) September 25, 2022

Según informaron en Informativo Sarandí este lunes, el número tres de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, Álvaro Trinidad, mantuvo una reunión con varios oficiales para trasladarles la necesidad de iniciar las tareas de vigilancia sobre Pereyra. Detallaron que esa reunión ocurrió el pasado jueves 22 de setiembre, en el edificio de esa Dirección, ubicado en Maldonado y Paraguay.

El periodista detalló que este lunes recibió una llamada de Heber, quien le contó sobre el resultado de la investigación de urgencia. La cartera no encontró evidencias de que se ordenara vigilarlo, dijeron a El Observador fuentes del ministerio este lunes.

“No hubo tal orden y no existe esa vigilancia. De todas maneras vamos a seguir investigando", dijo la fuente, que agregó que "no existe en Inteligencia ninguna posibilidad de investigar periodistas".

Pereyra indicó que las investigaciones de urgencia "se hacen", pero señaló que "se le pregunta a la misma entidad cuestionada". "El jefe de Inteligencia le dijo que hubo una reunión de coordinación. No es la reunión de la mañana que se hace entre todos los jefes. Estamos hablando de otra cosa", continuó.

Las autoridades de Interior se reunieron este lunes con autoridades de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) para analizar esta situación.

Luego de que la cartera les informara a las autoridades del gremio sobre el resultado de la investigación, el presidente de APU, Fabián Cardozo, explicó que aún había "posibilidades" de avanzar con la investigación del caso: "Está la posibilidad de que la propia Fiscalía investigue esta situación, pero el Ministerio del Interior cierra su investigación con esta conclusión".