Ministerio del Interior no encontró evidencia de seguimiento al periodista Gabriel Pereyra

La investigación de urgencia que inició el Ministerio del Interior por la denuncia de vigilancia al periodista Gabriel Pereyra no encontró evidencias de que se decidiera investigarlo, dijeron a El Observador fuentes de la cartera.

El Ministerio del Interior le sugerirá al periodista que denuncie en Fiscalía. A la hora 18 horas recibe a la Asociación de la Prensa Uruguaya para darle explicaciones.

“No hubo tal orden y no existe esa vigilancia. De todas maneras vamos a seguir investigando", dijo la fuente, que agregó que "no existe en Inteligencia ninguna posibilidad de investigar periodistas". "De la corrupción policial se ocupa Asuntos Internos y no Inteligencia policial”, agregó.

Según lo reportado por las autoridades de Inteligencia al ministerio, el jueves de mañana hubo una reunión entre seis jerarcas de la dirección policial, que fue de coordinación habitual. Informaron que se trata de una reunión diaria de novedades y que en esa reunión no se habló de Pereyra. También señalaron que el oficial señalo estuvo fuera de la unidad toda la tarde.