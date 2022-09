Gabriel Pereyra contó detalles de la orden de vigilancia policial en su contra

El periodista Gabriel Pereyra contó detalles de cómo se dio la orden policial de iniciar tareas de vigilancia sobre él, una denuncia que hizo pública en su Twitter el domingo y que motivó el inicio de una investigación de urgencia por parte del Ministerio del Interior.

Según informaron en Informativo Sarandí (Radio Sarandí), el número tres de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, Álvaro Trinidad, mantuvo una reunión con varios oficiales para trasladarles la necesidad de iniciar las tareas de vigilancia sobre Pereyra, periodista de Sarandí, VTV y también columnista del semanario Búsqueda.

Además, indicaron que la reunión en la que se pidió el seguimiento ocurrió el pasado jueves 22 de setiembre, en el edificio de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, ubicado en Maldonado y Paraguay.

Heber, dijo el domingo a El Observador que inició una "investigación de urgencia" para esclarecer lo acontecido. Además, el ministro se comunicó con el periodista.

"Me puedo equivocar, pero no tengo duda de que los mandos políticos del Ministerio del Interior no están detrás de esto", aseguró Pereyra en la mañana de este lunes. El domingo el periodista sostuvo que informados sobre la situación, tanto el ministro del Interior Luis Alberto Heber como el presidente de la República Luis Lacalle Pou "deslindaron responsabilidad".



El tercer jefe del Servicio de Inteligencia policial ordenó tareas de vigilancia y seguimiento sobre mi persona.

El presidente y el ministro Heber, informados, deslindaron responsabilidad. Nunca desconfié de ellos. Los detalles mañana en @RadioSarandi690 y @vtvnoticiasuy — Gabriel Pereyra (@Gabrielhpereyra) September 25, 2022

Pereyra insistió este lunes en su convicción de que los mandos políticos del Ministerio del Interior no están detrás de la orden de vigilancia sobre él, aunque señaló que el director de la Policía Nacional, Diego Fernández, tiene "injerencia máxima" sobre la Dirección General de Inteligencia.

El fin de semana el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, descartó en diálogo con Monte Carlo que exista una "persecución" sobre periodistas". "No existe, existió ni existirá persecución alguna, seguimiento ni nada que se le parezca a eso a un periodista. Lo hacemos con los delincuentes nunca con un periodista", señaló el jerarca.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por El Observador se manifestaron en la misma línea que González y se remitieron a la orden de iniciar una investigación de urgencia que dio el ministro Heber.