Fernando Pereira defendió movilización del PIT-CNT: "No hay nada más fuerte contra el escándalo que escandalizarse"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, defendió este lunes la movilización que organizó el PIT-CNT y que su fuerza política adhirió en las últimas horas.

"No hay nada más fuerte contra el escándalo que escandalizarse. Y escandalizarse supone diversos niveles de protesta", declaró a El Observador en Plaza Libertad, a donde concurrió para acompañar la protesta.

"No es posible que un asesor destruya un documento público que es parte de un expediente. No es posible que un ministro le sugiera a su secretaria perder el celular. Y son todas cosas que el gobierno no ha explicado. No ha explicado por qué le dio el pasaporte a Marset, no ha explicado por qué se lo dio tan rápido, no ha explicado cómo llegaron a confabular para mentirle al Parlamento, ni han explicado por qué llegaron a este grado de degradación en lo que tiene que ver con estas circunstancias", manifestó.

Consultado sobre si las renuncias del canciller, el ministro del Interior, el subsecretario de Interior y el asesor de Lacalle Pou, Roberto Lafluf, estuvieron bien, Pereira declaró: "Fueron las adecuadas". "Lo que no fue adecuado fue la explicación. No se puede decir que los ministros actuaron en forma legal y se estaba conforme con su tarea y luego aceptar las renuncias, porque una de las dos cosas no está bien".

El presidente de la fuerza política se refirió a la adhesión de la protesta. "El Frente Amplio adhirió a una marcha que no organizó. La organizó el movimiento sindical y el movimiento cooperativo. El Frente Amplio adhirió, o sea que no tengo idea de los aspectos organizativos. Lo que no se le puede pedir lealtad institucional al Frente Amplio porque tuvo toda la lealtad. Toda. Desde el primer día dijimos, primero el país, primero las instituciones, primero la democracia. Y lo que estaba viviendo el Uruguay era una crisis democrática que había que darle una respuesta. Y el Frente Amplio la dio".