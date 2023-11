Fernando Vilar, durísimo contra Canal 4: "No quiero que le vaya bien, me echaron como una rata"

Aunque hace ya ocho años que no es el conductor del noticiero central de Canal 4, el periodista Fernando Vilar sigue albergando dolor y rencor contra la empresa, como reveló en una entrevista este martes.

En una charla con el programa La super tarde, de Radio Oriental, Vilar fue consultado sobre su vínculo actual con el canal en el que trabajó entre 1993 y 2015, y afirmó que no mira Canal 4.

"En su momento, para ser políticamente correcto, dije lo que dije. A mí me echaron. Y no la vi venir. Yo creí que no me iban a sacar, estaba tranquilo, y me sacaron. No me hicieron ninguna propuesta", afirmó. "Después de eso pasé un año y medio horrible, porque no sonaba el teléfono. Los alcahuetes que me decían que era el mejor, que era Gardel, no me llamaban ni para saludarme", dijo.

"Saqué a Canal 4 de la canalera, no sé en qué anda", contó sobre su actual vínculo con el canal. "Supongo que existe. Y me alegra que ande mal de rating. ¿Cómo me voy a alegrar que le vaya bien a una empresa que me echó como una rata, como una cucaracha?".

"Tengo mucha gente querida ahí, pero también la gente que quiero está de acuerdo que le vaya mal al Canal, porque nunca se tragó que me hayan echado. La gente bien, hay mucho sorete también que anda deambulando por ahí que están locos de la vida porque un día me echaron a mí porque era de los que los hacías laburar", disparó.

Consultado sobre si aceptaría una propuesta para conducir un informativo en otro canal privado, Vilar aseguró que se negaría, sin importar lo grande que sea la propuesta, ni tentador el salario. "Así como en su momento dije en Canal 4 que mi prioridad no era la fama, sino que era el dinero, ahora mi prioridad no es el dinero. Yo me desenchufo el viernes a las 7 de la tarde y me enchufo de nuevo el lunes a las 6 de la mañana. No me interesa qué pase en el medio. Me mantengo informado, porque sigo siendo periodista, pero ya no es aquella locura".