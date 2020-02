Ferreyra sigue al frente de las selecciones juveniles de Uruguay

Gustavo Ferreyra, a pesar de que no pudo conseguir el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, seguirá trabajando al frente de la selección juveniles de Uruguay.

Su tarea, tras la eliminación de la celeste en los Juegos Panamericanos y el Preolímpico, había sido puesta en la mira y los neutrales habían informado que su gestión sería analizada pese a que tenía contrato vigente.

Uruguay clasificó penando a la segunda ronda, favorecido por otros resultados. Sin embargo, el equipo llegó con vida al final del campeonato.

Los neutrales, tras perder en la primera fecha de la ronda final en el debut ante Argentina, señalaron a Referí que la gestión del equipo sería analizada.

“Primero hay que decir que hay un contrato vigente que es hasta el final del proceso (Sub 20), no obstante ello es responsabilidad nuestra es ver y analizar una vez finalizado cada certamen la actuación del equipo. Hablamos en el Ejecutivo de no analizar ni tomar ninguna postura hasta que termine la competición, no finalizó y luego que terminé el torneo analizaremos”, dijo el neutral Jorge Casales a Referí.

Su compañero en el Ejecutivo, Gastón Tealdi, opinó en la misma línea y dijo que a Ferreyra “se le renovó recientemente el contrato y está previsto hasta el Sudamericano de enero del año que viene". Había dicho que el asunto se iba a analizar con Tabárez.

El análisis

Los dirigentes aún no analizaron la gestión de la selección preolímpica según reveló el neutral Jorge Casales a Referí.

“Nos vamos a reunir después de esta semana. Esto está dentro de una programación ya establecida porque el contrato del técnico era con la Sub 20 y hasta la finalización del Sudamericano o Mundial en caso de clasificar”, expresó el dirigente este lunes.

A la cancha

La AUF, a través de su página web, informó que el 2 de marzo se inician las tareas de entrenamiento de la selección Sub 20 bajo la conducción Gustavo Ferreyra y de la Sub 17 con Diego De Marco como técnico.

“Las selecciones uruguayas sub-20 y sub-17 iniciarán el período de entrenamientos 2020 el lunes 2 de marzo con detalles a confirmar. Ambos equipos tendrán como objetivo la preparación de los Sudamericanos 2021, que se llevarán adelante entre los meses de enero y marzo", dice el comunicado.

Hay dos amistosos confirmados para la sub 20 ante Honduras. Serán el 17 y 19 de marzo. Todavía no está confirmado dónde se jugarán esos partidos ni a qué hora.