Fiestas exclusivas en la noche de la nostalgia: dónde son y cuánto valen

Este miércoles los uruguayos festejan la noche de la nostalgia, una celebración para rememorar los old hits que tuvo su primera edición en agosto de 1978: Pablo Lecueder fue el pionero haciendo una fiesta en la discoteca Ton Ton.

El empresario tuvo mucho éxito y desde entonces son muchas las empresas —locales bailables, hoteles y más— que hacen fiestas en la víspera del feriado que conmemora la Declaratoria de la Independencia.

En la previa, Café & Negocios relevó algunas de las propuestas más destacadas para la noche de la nostalgia.

La noche de la nostalgia original

Océano FM organiza una nueva fiesta que se realiza en el local bailable Lotus, con una extensión hacia el World Trade Center (WTC). Esto porque la celebración se va a hacer con dos pistas. La primera —en el local bailable—, está a a cargo de los djs de la radio: Fernando Pereyra y Alejandro Dangiolillo, mientras que la segunda corre por cuenta del dj de Lotus, Fernando Picón.

“Sabemos que es una noche única y especial para muchos por eso siempre intentamos lograr una experiencia inolvidable”, señaló la coordinadora de marketing de la radio, María Eugenia Lecueder.

La entrada es individual y por el momento —se está vendiendo el segundo lote y está a punto de agotarse—, cuesta $ 1.200.

Además, el hotel Hilton —que se ubica frente a Lotus—, tiene una promoción para todos aquellos que tengan su entrada para la noche de la nostalgia de la radio. Por un lado, ofrece una cena de cuatro pasos que cuesta $ 2.900. Por otro lado, hay un descuento de 15% sobre la tarifa para esa noche, incluyendo parking, acceso a la piscina, y late check out a las 16:00.

“Pueden hacer un programa completo, la previa con cena en -el restaurante del hotel- Sudestada, luego cruzan a la fiesta caminando y terminan la noche en una habitación de Hilton Garden Inn”, sostuvo la coordinadora de marketing del hotel, Leticia Debali.

En un hotel cinco estrellas de Montevideo

Le Bibló es un hotel cinco estrellas ubicado en el barrio Malvín que tiene una propuesta de lujo para celebrar la noche del 24 de agosto.

El hotel ofrece una cena con reserva a cargo del chef francés Oliver Horion. Luego —tanto para aquellas personas que eligen la cena como para las que no—, hay una fiesta cuya entrada vale US$ 100, según dijo la responsable de eventos del establecimiento Dolores Giménez Lalor. El ticket incluye dos consumiciones de Chandon, y además habrá una barra con tragos de Johnny Walker y Tanqueray.

La celebración comienza a las 22:00 y finaliza a las 5:00.

Fiestas en el Este

Solanas armó un paquete de fiesta con alojamiento —incluido el late check out— para la noche de la nostalgia y el feriado siguiente. Esta propuesta tiene un valor de US$ 330, según dijo el gerente general del establecimiento, Alejandro D´Elia. Para aquellos que no quieren pasar la noche, Solanas ofrece únicamente la fiesta con un valor de US$ 130.

"La idea es que las personas aprovechen la opción con alojamiento", señaló el gerente general de Solanas.

En cuanto a la oferta dentro de la fiesta, D´Elia destacó que incluye una cena de cuatro pasos con refresco y vino, y una barra de tragos libre. Además, va a contar con la presencia de un dj en vivo.

Por su parte, Enjoy Casino & Resort también se preparó para esta fiesta tradicional uruguaya, y ofrece dos opciones. Por un lado, la clásica noche de los recuerdos y por otro la pachang on! 2000.

La principal propuesta es la fiesta de los recuerdos, que consiste en una cena show enmarcada en una cena buffet con open bar y una puesta en escena que invita a disfrutar una selección musical de los años 70, 80 y 90. Además, la celebración contará con la actuación del grupo argentino Los Pericos, que interpretará sus clásicos hits.

Para disfrutar de una gran celebración, el resort también brinda paquetes de hospedaje que incluyen una o dos noches de alojamiento, desayuno buffet, acceso al completo spa, además del ticket a la fiesta de los recuerdos en el salón Punta del Este.

En paralelo, la pachang on! 2000 será una fiesta para disfrutar los temas musicales de la primera década de este siglo y contará con el show en vivo del cantante de cuarteto, Rodrigo Romero.

Otra propuesta para quienes quieran salir de fiesta en el este es The Grand Hotel. La oferta base es de cena, más show, más fiesta y vale US$ 175 por persona o US$ 350 por pareja. Además, tiene una opción que incluye una noche de alojamiento en base doble, más desayuno buffet, acceso a todos los amenities y late check out a las 15:00, que cuesta US$ 290 por persona o US$ 435 por pareja.

La fiesta del hotel va a estar en manos del dj Héctor Suasnabar, y también va a tener un show en vivo de Iza Papusa.