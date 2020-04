Filtran las características del iPhone "barato"

El iPhone SE 2020, uno de los nuevos modelos que Apple está por lanzar en sus versiones de 64, 128 y 256 GB, estaría abierto al mercado desde este fin de semana, según el sitio 9to5Mac, un portal que suele anticipar imágenes e información de los nuevos lanzamientos de la compañía de la manzana. El smartphone vendría en blanco, negro o rojo, aunque también lanzarían cinco fundas de silicona o cuero de diversos colores (negro, azul, rojo y blanco).

El aparato ya no tendrá Face ID, pero sí volverá a tener el botón central para acceder mediante el reconocimiento dactilar. En estética, será prácticamente igual al iPhone 8.

Tendrá una mejor cámara, rendimiento y autonomía. Se espera que use el procesador A13 que usan los modelos 11, 11 Pro y 11 pro Plus, lo que equivale a dos generaciones superiores de chip respecto al iPhone 8. Esta incorporación permitirá que el nuevo modelo, que de acuerdo con Apple será de "bajo costo", use la realidad aumentada. Se estima que su precio sea a partir de los US$ 400 en Estados Unidos.

Apple y el virus

Las acciones de Apple en respuesta al virus ilustran la evolución del brote. El 1 de febrero, el gigante tecnológico cerró todas sus tiendas chinas debido al coronavirus.

El 15 de marzo reabrió todas sus tiendas en China, incluso cuando anunció que cerraría en otros lugares para limitar la propagación del virus en Europa y América del Norte.