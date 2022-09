Fiscalía investiga rol de otros dos funcionarios públicos en entrega de pasaportes falsos

La fiscal Gabriela Fossati imputó a cuatro personas en el marco de la investigación por la falsificación de documentación para la obtención de pasaportes a ciudadanos rusos.

Este martes envió a prisión a Alejandro Astesiano, el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial por delitos de tráfico de influencias, suposición de estado civil y asociación para delinquir. El fin de semana había imputado a un ruso y un escribano uruguayo, y antes a un ruso que intentó sacar la cédula en la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC).

La investigación permitió determinar que el principal custodia de Lacalle Pou se vinculó con la organización, al menos desde agosto de 2021, y ahora la Fiscalía investiga la participación de al menos otros dos funcionarios públicos.

Estos funcionarios eran contactados por Astesiano para diversas gestiones en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo al acta de imputación.

"El análisis de Fiscalía es que hay uno, dos o tres funcionarios públicos que podrían estar comprometidos", dijo la fiscal Fossati en la audiencia.

El 15 de diciembre de 2021 le indicó al escribano en una conversación lo siguiente: “Lo concreto es que tiene que llamar al director de MI (Ministerio del Interior) que es amigo que le pase fecha pero tiene que entrarle con carpeta". Luego agrega: "Yo no puedo transmitirle que estaba nervioso porque se los baja. No les importa un huevo la plata. ¿Entendés?".

El 1° de mayo, Astesiano le envió un mensaje al escribano en el que señaló: “Yo tengo que esperar que me llamen para yo decirle algo a vos, ¿ta? Yo, es fácil, si hoy me dicen 'no mirá estamos', es por Cancillería, lo van hacer todo eso diplomático, así no más te digo, ahora, si me dice algo le digo 'no mirá no queremos nada' y ya está, vamos a retirar así porque sino no seguimos en eso y tengo una presión bárbara y ando con unas complicaciones familiares y esto la verdad ya no aguanto ni dos días más, así no más te digo".

El 20 de mayo, Astesiano envió otro mensaje que decía: "Entendé que yo con el que hablé ahora es el 1 ahí, es diferente pero ta ta, hacemos eso, dale abrazo".