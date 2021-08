Fiscalía pidió que el periodista denunciado por difamación por César Vega sea sobreseído

La fiscal Brenda Puppo pidió que el periodista Leandro Grille sea sobreseído, a raíz de la denuncia por difamación que el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) César Vega presentó en su contra. El representante adjuntó un video de Youtube en el que Grille se refiere a la conferencia de prensa que encabezó Vega el 29 de julio de 2021 en el Parlamento, junto a dos mujeres que demostraron magnetización luego de haberse hisopado.

Grille fue denunciado por difamación tras sus opiniones en el programa televisivo que conduce, Legítima defensa (Caras y Caretas). Vega consideró que el periodista, quien además es bioquímico, agravió su honor.

Sin embargo, tras la audiencia judicial celebrada la tarde de este viernes, la fiscal Puppo señaló que sus declaraciones fueron hechas en el marco de la libertad de expresión, más aun tomando en cuenta que se trata de un periodista hablando de salud, un tema de preocupación pública. Los dichos se enmarcan en la pandemia por coronavirus y lo demostrado por dos mujeres en el Parlamento le causaron "impresión", añadió.

Conferencia de prensa, Vega presentó mujeres que demostraron estar imantadas

Vega, durante la audiencia, criticó que Grille lo trató de "farsante", "embustero" y "embaucador". También lo acusó de haberse juntado con otras personas "para generar una escena fantasiosa, que les pegaron los tenedores con pegamentos". "Dijo actitud delincuencial, engañar a las personas, que soy un personaje, que integro la coalición que se ha nutrido de estos personajes para formar su bancada oficialista, que le genero problemas a las muchachas...", dijo el diputado.

Puppo reconoció que si bien Grille dijo que el tema era una "farsa", fue contra la situación y no contra Vega. Grille, mediante su defensa, estuvo de acuerdo en retractarse, pero afirmó que bajo ningún concepto cambiaría su opinión acerca de lo visto en la sala de conferencias del Parlamento ese 29 de julio.

Vega y su defensa no aceptaron la retractación, sino que, por el contrario, ratificaron la denuncia en todos sus términos. Vega, antes, al comienzo de la audiencia, dijo: "Acá se pasaron de la línea. Entonces uno lo único que quiere es un 'retráctese' porque yo tengo hijos. Esto a mi me resulta delicado, señora jueza. Si quieren discutir, estoy a la orden, y debatimos científicamente todo lo que quiera. Tiene que haber una retractación y derecho a réplica".

La fiscal interrumpió e insistió en varias ocasiones durante la audiencia con que no analizaría el fondo del asunto y si sobre las vacunas imantan o no, o si genera daño para la salud, sino que se basaría solo en si Grille en sus manifestaciones lo difamó. "Yo no voy a estar acá escuchando los pro y los contras de una vacuna. No. No", dijo Puppo, terminante.

Entre sus argumentos, la fiscal llevó siete informes de profesores de la Facultad de Ciencias que niegan que haya vínculo entre las imantaciones y las vacunas, tal como publicó El Observador el día de la conferencia. La profesional sumó que Vega es una persona pública y que está en riesgo de recibir críticas.

Vega añadió: "Yo no tengo el más mínimo interés de causar perjuicios de ningún tipo pero no puedo dejar pasar que quede como que la persona tuvo razón en el sentido de que no existe este problema" de la imantación. Además, las dos mujeres que ese día fueron convocadas a asistir para hacer la demostración ante los periodistas, también declararon ante la Justicia en la audiencia. El diputado criticó que Grille dijo en Legítima defensa que usaron pegamento para adherir los tenedores al cuerpo.

"Todos estamos tratando de hacer (tener) las mejores intenciones y fueron las mías al hacerlo público. Porque tal vez Grille se hubiera ahorrado –nos hubiéramos ahorrado– este tiempo si hubiese estado en la conferencia de prensa (...) Dijo que yo integro una bancada oficialista. Yo no integro una bancada oficialista u opositora", apuntó Vega ante la jueza María Noel Odriozola.

Argumentos que el diputado presentó por fuera del video de Youtube, quedaron excluidos de ser considerados porque, al momento de hacer la denuncia, fue el elemento que Vega presentó como prueba.

Por su parte, Grille dijo que como periodista le corresponde "advertir" ante sus televidentes que lo hecho por el diputado ese día fue una "situación que pone en peligro la salud pública". "Porque desestimula la vacunación en en el contexto de pandemia que mató a cuatro millones de personas; solo en Uruguay; 6 mil personas", expuso.

Durante otro momento de la instancia, acotó: "No soy una persona ramplona, no uso insultos. No tuve jamás la voluntad de mancillar su honor". En base a los argumentos de cada parte, Odriozola tomará una decisión la semana próxima.