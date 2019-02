Floja temporada lleva a caída del 30% en la contratación de personal zafral

"Temporadas eran las antes”. La frase se repite a menudo en Maldonado cuando se recuerdan extensas zafras para el turismo de sol y playa, que empezaban junto con diciembre y se extendían hasta los últimos días de marzo.

Eran tres o incluso hasta cuatro meses de trabajo que proporcionaba al lugareño buena parte del sustento económico para el invierno. Pero de un tiempo a esta parte la foto ha ido cambiando. Las estadías son más cortas y los visitantes se concentran mayormente entre finales de año y las dos primeras semanas de enero.

Luego de dos muy buenas temporadas, este verano la presencia de argentinos disminuyó de manera sensible. En enero hubo un descenso de 41,7% que se sintió y no pudo disimularse pese a la presencia de otros extranjeros y del turismo interno (ver infografía).

La devaluación y la incertidumbre económica en la vecina orilla se tradujeron en restricciones en el consumo y menos gasto en vacaciones, principalmente en el segmento de clase media que este año ha sido el gran ausente.

¿Cómo repercutió esa menor actividad en el empleo? Las expectativas no eran las mejores y eso se reflejó en la contratación de personal, principalmente en sectores como la hotelería y la gastronomía.

En diálogo con El Observador, el dirigente del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay, Oscar Andino estimó que hubo un descenso de alrededor de 30% en la contratación de personal zafral.

La economía uruguaya cerró el 2018 con la destrucción de unos 10 mil empleos netos en promedio, según el INE, y acumuló cuatro años de destrucción de puestos de trabajo. Si bien en noviembre y diciembre hubo una pequeña mejora en el empleo, ello deberá ratificarse en el arranque de 2019 que, al parecer, no tendrá al turismo como un aliado.

Un cambio que se notó este verano fue en la modalidad de contratación de trabajadores que adoptaron establecimientos hoteleros de la zona. En vez de hacer contratos a término por dos o tres meses como es tradicional, se multiplicaron los contratos de trabajo eventuales. Así, trabajadores que ingresaron el 15 de diciembre trabajaron diariamente hasta el 10 o el 15 de enero y luego empezaron a ser convocados jueves, viernes, sábado y domingo.

Según relató, este tipo de situaciones se dio sobretodo en establecimientos medianos y pequeños, donde los empresarios estaban “más apretados con los números” en el día a día.

“Una plantilla tiene 7 mucamas. En años anteriores se contrataban hasta 14 mucamas. Este año contrataron hasta 10 u 11 mucamas y a esas 3 o 4 les cambiaron los contratos”, dijo Andino a modo de ejemplo.

La mayoría de los hoteles de la zona rebajaron sus tarifas para este mes y eso ayuda a mantener puestos de trabajo, pero ya hay recortes. En el caso del personal de todo el año, Andino estimó que no habrá grandes cambios al menos hasta abril. Luego de esa fecha, será clave la estrategia que sigan las empresas. Hay hoteles que cierran sus puertas en los meses de invierno. Un ejemplo es el caso del Punta del Este Resort (ex Mantra) que emplea a 44 personas. Abrió en noviembre y funcionará hasta abril próximo.

Por otro lado, el dirigente señaló que los restaurantes que trabajan todo el año contrataron menos personal y los que abren por temporada empezarán a cerrar luego del 20 de febrero.

Personal de edificios

Otro sector que es un fuerte demandante de mano de obra son los edificios. “En general está estable. No tenemos seguros de paro ni despidos masivos y la contratación ha sido similar a otros años”, dijo a El Observador el dirigente de Fuecys Maldonado, César Teijón. Esa actividad nuclea en verano a unos 11 mil trabajadores entre porteros, mucamas, jardineros, electricistas, sanitarios y otros oficios pagos por las administraciones. Durante el invierno los puestos estables son entre 7 mil y 8 mil. Se espera que en el correr de febrero vaya disminuyendo la actividad zafral. Un edificio de 20 o 25 plantas tiene en promedio unos 50 trabajadores.

En el rubro supermercados y autoservicios la actividad se incrementó a partir de diciembre. Aun así hubo casos de pequeños comercios en La Barra, Manantiales y José Ignacio que contrataron menos personal este verano. En el rubro supermercados las plantillas se mantuvieron estables, aunque los recortes comenzaron en los primeros días de febrero.

La cadena Tienda Inglesa contrató esta temporada unas 1.500 personas para trabajar en las sucursales de Maldonado en modalidad zafral, una cifra similar a la 2018, según informó la empresa a El Observador.

Como en otros años se utilizaron contratos a término. “Se contrata con una curva de ingresos y los contratos vencen de acuerdo con lo planificado que básicamente es cómo fluctúa la zafra. Los contratos se respetaron tal cual se firmaron”, señaló la empresa.

Un termómetro más exacto de lo que ocurrió con el empleo en verano se tendrá cuando el Banco de Previsión Social (BPS) actualice los datos sobre la cantidad de altas registradas en el cierre y comienzo de año en la zona balnearia.

El menor flujo de turistas desde la vecina orilla también repercutió en el sector del transporte. Por ejemplo, la empresa Buquebus tuvo un descenso de actividad de 40% desde el inicio de la temporada, según informó una fuente de la empresa a El Observador.

La firma envió 70 funcionarios al seguro de paro y realizó 11 despidos. Las cifras de la Dirección Nacional de Migración muestran que por Colonia ingresaron 48.180 pasajeros menos, mientras que por el puerto de Montevideo fueron 2.630 menos.

El mal clima que reinó en la primera quincena en parte jugó a favor de algunos comercios, por ejemplo los ubicados en el shopping de Punta del Este. Al no poder hacer playa una buena cantidad de turistas se volcó a los centros comerciales para recorrer tiendas, hacer compras o ir al cine y eso empujó en algo las ventas por esos días.

Unos US$ 500 millones menos

“Al inicio esperábamos una caída cerca del 30% o 35 %. Va a ser mayor, porque ese número ya llegó en enero. El año pasado tuvimos un verano bueno, pero un invierno malo. Si ya arrancamos abajo en enero, ¿qué nos queda en el resto del año?”, afirmó esta semana el presidente de la Cámara de Turismo del Uruguay (Camtur), Juan Martínez a canal 12. El empresario llamó a romper la estacionalidad para poder trabajar todo el año con todo tipo de turistas, más allá del sol y la playa. La gremial estima que este año llegarán al país unos 700 mil argentinos menos y eso implicará US$ 500 millones menos en ingresos para la economía. Esa situación repercutirá en las inversiones y ante todo en el mantenimiento de la mano de obra en meses venideros.

Informalismo

El Ministerio de Trabajo realizó en los primeros días de enero más de 700 inspecciones en los balnearios del este en establecimientos comerciales, hotelería y gastronomía. Los primeros resultados mostraron un informalismo laboral de 10%. Se hará otro tanto de inspecciones antes de marzo.

Las actuaciones tienen dos aristas : que los trabajadores tengan sus derechos de seguridad social protegidos y evitar la competencia desleal entre las empresas que cumplen con sus obligaciones y las que no. Según Andino, la informalidad ha retrocedido bastante y es en los restaurantes donde suele haber algunos casos de este tipo. “Te pagan el laudo de $ 20 mil, $ 25 mil y después te dan otra plata en negro. Hasta que no termine la temporada no sabremos realmente cómo ha sido, pero hemos sondeado que viene por ese lado”, dijo.

Brasileños sin cambios

La cantidad de brasileños que arribaron al país fue apenas 1% menos. En enero ingresaron 57.326. Casi 18 mil entraron por el Aeropuerto de Carrasco y la terminal aérea de Punta del Este.

Más chilenos

El arribo de turistas chilenos se incrementó 3,4% en el primer mes de 2019. Ingresaron al país 9.155 pasajeros. Los operadores tienen la expectativa que el flujo se mantenga durante febrero.