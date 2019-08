Forlán contó detalles de la vez que Ferguson casi termina a las piñas con Beckham

Diego Forlán reapareció en los medios en las últimas semanas tras el anuncio de su retiro oficial de las canchas y una de las entrevistas que brindó fue en Fox Sports Radio de Argentina, donde repasó varios momentos de su carrera. Allí, el exjugador contó detalles de su etapa como futbolista y, entre varios cuentos de sus vivencias, narró su relación con el histórico entrenador de Manchester United, Alex Ferguson, y también habló sobre los inicios de la carrera de Cristiano Ronaldo, con quien coincidió en el club inglés.

En una pasaje de la charla, el conductor del programa le preguntó al exfutbolista por su pasaje en Manchester United y su relación con Ferguson, al que Forlán calificó de "calentón pero un crack".

Entre una selección de anécdotas, Forlán relató que luego de una derrota por FA Cup el técnico escocés se enfrentó duramente David Beckham, y que de no ser por la intervención de sus compañeros la escena podría haber terminado a las piñas. "La cosa ya venía mal porque Beckham se estaba por ir, y en una jugada no cubre a (Gary) Neville y viene el gol del Arsenal que nos deja afuera", contó el delantero en una entrevista emitida el jueves 15.

Forlán relató que la discusión más fuerte se dio en el vestuario, cuando ambos se insultaron y estuvieron a punto de pelearse a golpes. "Entraron al vestuario insultándose, empezó uno, siguió el otro. Ferguson lo insulta y se da media vuelta, en ese momento Beckham lo vuelve a insultar, Ferguson se da vuelta y le da un puntazo a un botín que estaba en el piso y le corta la ceja a Beckham. Ahí le empieza a salir sangre y se iban a pelear", contó el ex 10 de la selección uruguaya.

En ese momento la pelea fue interrumpida por el centrocampista Roy Keane y el delantero Ruud van Nistelrooy, quienes los tomaron y los separaron para terminar el enfrentamiento.

Forlán, sentado en el vestuario, presenció todo el hecho y por celular le relató la pelea a su compañero, el argentino Juan Sebastián Verón, que no estuvo presente en ese partido. "La 'Bruja' me decía ´no puedo creer que me estoy perdiendo eso´", remató.

Pero el ex Villareal también sufrió la furia de Ferguson en carne propia. "Allá juegan con (tapones) intercambiables y yo no me podía adaptar" contó. Entonces, un día en charla con el utilero, Ferguson le comentó que debía comenzar a utilizar ese tipo de tapones. Hasta allí solo parecía una simple charla hasta que en un partido frente al Chelsea, donde debutaban José Mourinho y Didier Drogba en el equipo de Londres, a Forlán le tocó entrar. "Me dan una jugada donde el control era todo, o quedas mano a mano o tiras el centro. Cuando voy a controlar me resbalo y terminó tirando el centro. Uno a cero marchamos." contó el ex jugador.

El delantero se dió cuenta de su error al no tener los tapones que le había indicado el entrenador y busco salir rápido de la cancha luego de finalizado el partido. "Salí expreso, no salude a nadie y me fui al vestuario. Me estaba sacando los botines, en eso entra (el entrenador) y me empezó a decir de todo. Yo sabía que venía para mi", contó.

Pese al temperamento del histórico manager de Machester United, Forlán sostuvo que mantienen una buena relación y los hechos relatados eran parte de la "calentura del momento". "La otra vez me mando un mensaje, me mandó el libro a casa porque había hablado de mi en una parte", agregó.

El dos veces Bota de Oro en Europa enumeró grandes jugadores con los que compartió vestuario a lo largo de su carrera pero resaltó a uno. "El mejor fue el colorado (Paul) Scholes, tremendo", afirmó Forlán. "Le pegaba a arcos chicos a 20 metros y la metía, yo le pegaba 50 veces y no la metía. Lo ponían de delantero hacía goles de cabeza, de cinco, de ocho, de 10", contaba el delantero que estuvo en el equipo de los diablos desde el 2002 al 2004.

Forlán también compartió vestuario allí con el portugués Cristiano Ronaldo y contó que se miraba constantemente al espejo. "Tenía un espejo al lado y era todo el día en el espejo, tremendo" según contaba el ex Balón de Oro en Sudáfrica 2010. Consultado por cual era más detallista con su aspecto con el inglés Beckham el delantero uruguayo no dudó. "Son diferentes, Beckham era más natural, Cristiano era más trabajado. Capaz le faltaba un diente a Beckham y decían: ¡que lindo que le queda!", afirmó Forlán.