Diego Forlán volvió este domingo al Campeón del Siglo donde fue homenajeado por Peñarol y sus hinchas, luego de que el exdelantero del club anunciara su retiro del fútbol días atrás.

Tal como estaba establecido, el exfutbolista concurrió al estadio aurinegro y recibió su reconocimiento en el entretiempo del partido entre los mirasoles y Juventud de Las Piedras.

C. Pazos

El homenaje de Peñarol a Diego Forlán

Los aurinegros, de manos de Fernando Morena, le entregaron una placa en la que destacaron que fue Balón de Oro de la Copa del Mundo 2010, dos veces Bota de Oro de la UEFA, Campeón Uruguay 2015/16 con Peñarol y autor del primer gol en el Campeón del Siglo.

Además, le dieron una camiseta número 10 con el nombre de Diego Forlán.

C. Pazos

El exfutbolista estuvo acompañado por su familia y su hijo Martín pateó en uno de los arcos, marcando un gol.

Forlán firmó autógrafos en pelotas y las mandó a las tribunas, desde donde los hinchas lo saludaron con aplausos.

"La verdad que no lo esperaba, me llamó esta semana el presidente del club y me preguntó si iba a estar el fin de semana. Estoy feliz de la vida por justo poder estar, recibir el reconocimiento y por el cariño de la gente", dijo el exfutbolista a Efe.