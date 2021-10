Forlán habló de la crisis: "No me gustaría que lo de Tabárez se termine de esta manera"

El exjugador de la selección uruguaya, Diego Forlán, elegido como el Mejor Jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 cuando el Maestro Tabárez ya dirigía a la celeste, habló de este momento de crisis que vive el seleccionador nacional y el rendimiento de los celestes.

"Es una lástima estar en esta situación. Ayer (el sábado) se corría el rumor que decía que el Maestro estaba afuera de la selección. Se empezó a correr la bola y me daba lástima si era cierto lo que decían. Por más que se perdieron dos partidos importantes, estamos en una situación difícil con los dos partidos que se vienen, pero que se llegue a terminar de esta manera, no me gustaría", dijo Forlán este domingo en el programa Punto Penal de canal 10.

El exfutbolista y hoy técnico recordó otros momentos difíciles con Tabárez a cargo de la celeste.

"Me sorprendió que se tomaran un día más, pero no sé las razones. Lo mejor, por la repercusión que tiene, es que hubieran decidido ayer (el sábado)"

"Contra Perú (eliminado) en las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010 ,no pude jugar por amonestación, era un partido solteros contra casados, no había nadie en el estadio y perdimos. Vinimos a Uruguay, jugamos con Colombia, tenías el termómetro de la gente, que nos insultaba por Avenida Italia, le ganamos 3-1 de atrás, abrieron las puertas del estadio para que entrara más gente y ahí fue nuestro mejor momento, se empezó a llenar sobre el final y fue un momento complicadísimo que vivió la selección. Luego enfrentamos a Ecuador en Quito, nos hizo el gol, era como que nos bajaran la persiana del Mundial, pero levanté un centro, no patee al arco y Luis (Suárez) hizo el empate y después yo el penal para llegar al repechaje. Y otro momento duro fue contra Costa Rica (en el repechaje)", agregó.

"Si Lugano opina con los dirigentes sobre qué técnico debe venir, para mí no está bien. Yo no lo haría, no todos pensamos igual. Para mí, no corresponde"

Forlán indicó: "Sabíamos que esos partidos (ante Argentina y Brasil) no teníamos ninguna chance de darlos vuelta, fue duro verlos, se veía esa impotencia, es complicado. Siempre hubo recambios. Si te ponés a analizar, tenemos tres jugadores importantes de 35 años, de los cuales dos son los que tienen que marcar la profundidad y velocidad. Los años le pasan para todos, ya no es lo mismo. Hay que ver cómo gestionarlos y cómo utilizarlos. También los que está detrás no empujan de esa manera que empujaban cuando jugaba yo. Darwin (Núñez) está en un grandísimo momento, pero es muy joven, se vio en el Gran Parque Central. Lo mismo puede pasar con el Canario (Álvarez). Los números son claros. Tenés dos jugadores de 35 años y eso no es lo mismo a que tengan 30 o 20. Ahí está el problema también. No estoy defendiendo a nadie".

"Muchos jugadores se toman esa potestad y piensan que son Dios, pero yo tengo una educación, con determinados valores, y no opino"

A su vez, agregó que la selección está "en un momento complicado. Cuales son las causas, no las sé porque no estoy adentro. También en el proceso se lograron muchísimas cosas. Entiendo que hay muchísimas personas enojadas, pero si empezamos a pensar que se clasificó a todos los Mundiales, llegando cuarto y quinto en dos de ellos, se ganó una Copa América, hay que pensar en todo. A veces me río porque escucho que dicen que ganamos una sola copa América, pero Argentina ganó una en más de 20 años. Si sacás al Maestro y viene Diego Aguirre que es el que está sonando, no tiene mucho tiempo para trabajar".

Atenas de San Carlos

Forlán dijo que para él está mal si los jugadores opinan sobre si Tabárez debe seguir o no en la selección

Forlán se preguntó a su vez "¿cuánto incide un técnico en un equipo de fútbol? 20, 30%. Con esto quiero decir que también deben incidir los jugadores, ¿no? Hablamos del 20, 30% ¿y el 70% restante?".

"Si (los neutrales de la AUF) no estuvieran preparados para echarlos, ¿quién lo echa? No lo echa nadie. El Maestro se perpetuaría en el poder. Pero la decisión la tienen que tomar ellos"

El exfutbolista celeste subrayó: "No defiendo la Maestro, pero es un proceso bueno, tenemos una historia muy rica en el fútbol, pero el mundo va para un lado y nosotros vamos para otro. Lo ves a nivel local y ya en la selección. Viene de base. Seguimos con el baby fútbol que es lo mejor, pero comparo a gurises de acá de 10 años con gurises de Europa de 10 años, y no la tocán. La base de formación que tenemos, no es la mejor. Tenemos que apuntar a 20 años. Peñarol estuvo en una semifinal internacional básicamente por sus buenos jugadores".

"Se empezó a correr la bola y me daba lástima si era cierto lo que decían, pero que se llegue a terminar de esta manera, no me gustaría"

Para Forlán "si se va el Maestro, viene otro y seguimos emparchando y seguiremos después. La selección termina siendo la cima de lo que formaste abajo. De chico no asociamos. En Argentina y Brasil, los chicos ya juegan al fútbol de salón. Acá beneficia el césped largo porque favorece a los que son lentos y cuando jugamos internacionalmente, si no jugás y corrés, tenés 90 minutos para pasarlo mal. No nos calentemos más, esto va a seguir. Hoy es Diego Aguirre, mañana Diego Alonso, después el Cacique o Juan de los Palotes, pero si dentro de la cancha, ese 70% (los futbolistas) no funciona, la cosa no anda. Y no es culpa de los jugadores, es lo que nosotros le dimos para formarlos. Los jugadores se forman afuera, es mentira que se forman acá.

"Tiene que haber alguien del gobierno, de política nacional, que apoye para empezar de abajo. Pero no te dejan. No importa el partido político que esté en el gobierno. Entonces después terminamos todos calientes porque las cosas no salen".

"Nuestros primeros años de vida en fútbol, son malos. Vas al baby fútbol y la pelota pica tres metros para arriba, no la baja nadie. No sabés cómo juegan en Europa y Estados Unidos. No le echo la culpa a los formadores. En Estados Unidos ya miran hacia 2026", explicó.

@clubatenasuy

Forlán habló de que el fútbol uruguayo está mal desde las bases

Forlán sostuvo además que "tiene que haber alguien del gobierno, de política nacional, que apoye para empezar de abajo. Pero no te dejan. No importa el partido político que esté en el gobierno. Entonces después terminamos todos calientes porque las cosas no salen".

"Si se va el Maestro, viene otro y seguimos emparchando y seguiremos después"

También indicó que "genéticamente somos malos. En cualquier lado jugás contra jugadores de casi dos metros. Todo va para un lado y nosotros vamos para otro".

"En la primera infancia en Uruguay no les enseñan técnica de carrera, no hay trabajo de base. Y esto va a seguir igual. Si Brasil nos hizo 4-1 y Muslera sacó varios goles y después Brasil va al Mundial y no sale campeón, entonces qué podemos decir", subrayó.

"En la primera infancia en Uruguay no les enseñan técnica de carrera, no hay trabajo de base. Genéticamente somos malos"

Según Forlán, "la materia prima tiene que mejorar, para darle herramientas a los entrenadores para que tengan más variantes y que el jugador venga mucho más preparado".

Consultado acerca de si los jugadores de la selección inciden con sus opiniones en que el Maestro Tabárez siga o no al frente, fue muy claro la respecto.

Diego Lugano con el Maestro Tabárez en otros tiempos

Forlán dijo que a él nadie lo consultó, entonces le explicaron que Diego Lugano opinó este sábado y fue consultado sobre la salida de Tabárez por parte de los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"No defiendo la Maestro, pero es un proceso bueno; tenemos una historia muy rica en el fútbol, pero el mundo va para un lado y nosotros vamos para otro. Lo ves a nivel local y ya en la selección. Viene de base"

Y contestó: "Si Lugano opina, para mí no está bien. Yo no lo haría, no todos pensamos igual. Para mí, no corresponde. No sé qué relación tiene él con Nacho (Alonso, el presidente de la AUF). Yo lo conozco de la vuelta, pero estoy fuera, no puedo opinar".

También fue preguntado sobre si estos dirigentes de la AUF está capacitados como para tomar la decisión de cesar o no a Tabárez.

"Si no estuvieran preparados para echarlos, ¿quién lo echa? No lo echa nadie. El Maestro se perpetuaría en el poder. Pero la decisión la tienen que tomar ellos", contestó.

"Me sorprendió cuando sacó a Luis (Suárez) en el primer tiempo contra Colombia, pensé que estaba con alguna lesión".

También contó que "cuando tomé la decisión de dejar la selección, el Maestro me agradeció y me dijo 'te agradezco, porque me hacés un favor para que no se imponga el tema de si cito o no a Forlán'”.

Forlán dijo que "lo que me gustaría como aficionado, es ver qué linda decisión van a tomar hoy y lo peor de todo, es que sea la que sea, tenemos partidos complicados. ¿Qué pasa si mantienen al Maestro y perdemos los dos partidos que vienen? Y lo mismo para el entrenador que viene".

EFE

El partido ante Brasil fue de los peores de Uruguay con Tabárez

Y reiteró: "Consultar a los jugadores para mí sería un error. Acá se confunden los roles. Capaz que un futbolista es un crack y por eso piensan que lo tienen que consultar, pero en su vida es un desastre. Los dirigentes tienen que decidir ellos".

"Fue una sorpresa para mí ya que generalmente, pese a perder muchas veces con Argentina y Brasil, en este caso, no competimos. Eso sorprende y me pongo en el lugar de los jugadores y la impotencia que deben haber sentido"

A su vez, añadió que "muchos jugadores se toman esa potestad y piensan que son Dios, pero yo tengo una educación, con determinados valores, y no opino".

Consultado sobre si reyó que la reunión entre los neutrales y Tabárez tendría que haber terminado el sábado por respeto al entrenador, dijo: "Me sorprendió que se tomaran un día más, pero no sé las razones. Lo mejor, por la repercusión que tiene, es que hubieran decidido ayer (el sábado). No sé lo que pasó adentro de la reunión".

Forlán reveló que no escuchó "cuando (Tabárez) habló del tema de cerrar los esfínteres luego de perder ante Argentina y pensé que era una cosa trucha, pero me sorprendió después cuando lo leí".

"Cuando tenés más juventud en la cancha, esa rebeldía está. Con esto no quiero decir que Luis (Suárez) y Edi (Cavani) no pueden jugar juntos"

También admitió: "Me sorprendió cuando sacó a Luis (Suárez) en el primer tiempo contra Colombia, pensé que estaba con alguna lesión".

Otra cosa que lo sorprendió, fue la forma en que se perdió ante Argentina y Brasil.

EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Uruguay contra Argentina jugó un muy mal encuentro y perdió por goleada

"Fue una sorpresa para mí ya que generalmente, pese a perder muchas veces con Argentina y Brasil, en este caso, no competimos. Eso sorprende y me pongo en el lugar de los jugadores y la impotencia que deben haber sentido todo dentro de la cancha. Debe haber sido muy duro para los jugadores ver que no había respuesta".

"Cuando tomé la decisión de dejar la selección, el Maestro me agradeció"

Para Forlán "cuando tenés más juventud en la cancha, esa rebeldía está. Con esto no quiero decir que Luis (Suárez) y Edi (Cavani) no pueden jugar juntos".

También le preguntaron en caso de que sea cesado Tabárez y pueda llegar Diego Aguirre, que es uno de los nombres que manejó Diego Lugano, ya que, como el propio Aguirre reveló a Referí y lo reiteró Ignacio Alonso el sábado a la noche a la salida de la reunión con Tabárez, nunca hablaron con él.

"El estilo de Diego (Aguirre) no lo conozco, recuerdo Peñarol de 2011. Sé que es un gran entrenador, conoce la formación de los jugadores y tiene la espalda necesaria, pero no conozco su forma de hacer jugar a sus equipos.